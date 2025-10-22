Undersköterska till Solgården
2025-10-22
Smedjebackens kommun ligger naturskönt vid starten av Strömsholms kanal och erbjuder en unik kombination av landsbygdens lugn och närhet till både storstad och naturupplevelser. Här finns goda möjligheter för dig som vill arbeta och bo i en inspirerande och växande miljö, där samhällsutveckling och hållbarhet är i fokus. Med en stark gemenskap, ett rikt kulturutbud och vacker natur erbjuder Smedjebacken både en trivsam arbetsplats och en plats att växa och trivas på. Välkommen att bli en del av oss!
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Våra styrkor är prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig samhällsbyggare, någon som gör skillnad. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är ledord. Smedjebacken erbjuder bra boende och våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, samanhållning och levande traditioner i hela kommunen.
Vill du göra skillnad för människor med kognitiv svikt i sin vardag?
Vi söker nu engagerade och trygga undersköterskor till Solgården, ett demensboende i Smedjebacken. Tjänsterna avser dagarbete.
Verksamheten expanderar och vi bygger för närvarande två helt nya avdelningar, med plats för åtta boende på varje avdelning. Inflyttning i dessa nya lokaler är planerad till januari 2026. I dagsläget består Solgården av fyra avdelningar med totalt 32 boendeplatser. Dessutom finns ett team som arbetar inom ordinärt boende/hemtjänst, särskilt inriktat mot personer med kognitiv svikt.
Som undersköterska på Solgården får du vara med och forma framtidens demensvård tillsammans med ett erfaret team, i en verksamhet som är i utveckling och tillväxt.

Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i vår verksamhet får du en viktig roll i att skapa trygghet och livskvalitet för våra boenden. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat att ge stöd i personlig omvårdnad, träning och dagliga aktiviteter - alltid med individens behov i fokus.
Du kommer att vara fast omsorgskontakt, vilket innebär ett särskilt ansvar för att planera, dokumentera och följa upp insatser i nära samverkan med både boende och kollegor. I ditt arbete samarbetar du också regelbundet med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och anhöriga, för att tillsammans skapa bästa möjliga stöd.
En del av dina uppgifter kan också innefatta hälso- och sjukvårdsinsatser som du utför efter delegering från legitimerad personal. Det ställer krav på ansvarstagande och noggrannhet, men också på ett gott bemötande och professionell kommunikation.
Du kommer att delta aktivt i möten och bidra i vårt gemensamma kvalitetsarbete, där vi ständigt utvecklar våra arbetssätt för att förbättra verksamheten.
I grunden handlar arbetet om att skapa en meningsfull och trygg vardag för våra boende - att finnas där i både små och stora stunder, kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar och alltid bemöta människor med respekt, lugn och ett positivt förhållningssätt.

Kvalifikationer
• Undersköterskeutbildning
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Specialistutbildning inom demens
• Erfarenhet/utbildning i BPSD
• Kunskaper i finska (Smedjebackens kommun är en del av det finska förvaltningsområdet)

Övrig information
• Provanställning kan komma att tillämpas
• Vid eventuell anställning krävs utdrag ur belastningsregistret
• Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i att arbeta både självständigt och i team. Du har ett professionellt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och bemöter människor med respekt, värme och tålamod. Du är också lösningsfokuserad och ser utveckling som en naturlig del av arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På smedjebacken.se kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta Webcruiter support. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Michael Andersson, Enhetschef, 0240-66 03 73
Cecilia Blidberg Seppälä, Enhetschef, 0240-66 03 64
Annelie Vadling, Kommunal, 010-4428179
Arbetsplats
Gärdesvägen 2
777 33 Smedjebacken Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Enhetschef
Michael Andersson 0240-66 03 73 Jobbnummer
