Undersköterska till Solbacka i Norsjö
2025-08-20
Norsjö kommun
Norsjöbygden är en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll.
Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vår vision är att tillsammans skapa världens bästa vardag.
Kommunens arbete genomsyras av kommunens värdegrund där positivitet, professionalitet, engagemang och respektfullhet är ledorden.
Ditt nya jobb
I ditt nya jobb som undersköterska kommer dina arbetsuppgifter innefatta omvårdnad, service samt hälso- och sjukvårdsinsatser samt även vanligt förekommande uppgifter på Solbacka.
I uppdraget ingår det även att vara kontaktperson och därmed ska du vara delaktig i utförandet av de boendes individuella vård- och genomförandeplaner. Du ska även vara delaktig i verksamhetens mål och utvecklingsarbete.
Din kompetens
Vi ser helst att du gått omvårdnadsprogrammet eller erhållit en liknande kompetens genom erfarenhet och validering. Du ska kunna arbeta självständigt, planera och strukturera ditt arbete, har god datavana samt tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du ska kunna förmedla viktig information till andra yrkeskategorier samt kunna ha ett bra samarbete med dina kollegor, du förväntas även kunna utföra basal omvårdnad och vilja utveckla din kompetens efter verksamhetens behov. Du ska kunna uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska då arbetet innebär mycket dokumentation.
För att trivas hos oss bör du vara en noggrann, social och flexibel person. Lyhörd och empatisk samt ha lätt för att samverka och som person har du förmåga att skapa ett positivt klimat och förmedla trygghet. Goda kunskaper i svenskt tal och skrift.
Bra att veta
1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Vid nyanställning innebär det att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du söker beviset på Socialstyrelsens hemsida.
Löpande urval sker. Skicka in din ansökan redan idag!
I Norsjö kommun arbetar vi för att göra heltidsarbete till norm. För att möjliggöra heltidsarbete krävs flexibilitet i organisationen. Det innebär att du som anställd hos oss kan komma att arbeta på olika enheter inom vårt verksamhetsområde vid behov.
