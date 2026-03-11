Undersköterska till Sickla Hälsocenter hemsjukvård

Prima Vård Sverige AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-03-11


Publiceringsdatum
2026-03-11

Beskrivning
Vi söker en ny medarbetare till teamet på Sickla Hälsocenter som är en vårdcentral med patienten i focus.

Vi finns nära invånarna och vi ger dig möjligheten till en arbetsplats med goda relationer och stark teamkänsla. Vi är en arbetsplats som vill framåt och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten.

Sickla Hälsocenter är en väletablerad mottagning som har funnits sedan 2003 och har ett 30 tal anställda. Vi finns i Curanten som är ett helt nybyggt hus för vård och hälsa vid Sickla köpkvarter. Där finns det restauranger och matbutiker mm samt mycket goda kommunikationer utanför dörren.

Dina arbetsuppgifter
Inom hemsjukvården arbetar du tillsammans med kollegor för mottagningens inskrivna patienter i hemsjukvård. Som undersköterska utför du basal medicinsk omvårdnad hos patienten som tex läkemedelshantering, såromläggning, provtagning mm. Sedvanligt arbete på mottagningen förekommer.

Arbetet är stimulerande och utvecklande med en hög grad av delaktighet och ansvar.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av hemsjukvård. Du är noggrann, snabb och effektiv och gillar ett högt tempo. Du har god omvårdnad av patienten och tycker om att ge god service. Du tar initiativ och är ansvarstagande samt har god samarbetsförmåga och en positiv inställning.

Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, van vid högt tempo, att ta egna initiativ och eget ansvar gällande både ditt arbete, patienter och verksamheten. Du är duktig på att prioritera och har en mycket god samarbetsförmåga, kunskap i systemet Take Care är meriterande.

Anställningsvillkor
Tidigare primärvårdserfarenhet är meriterande men är inte ett krav.

Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.

Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:
https://primavard.se/om-prima-vard

Ersättning
månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/70".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prima Vård Sverige AB (org.nr 559037-4699)

Arbetsplats
Sickla Hälsocenter

Kontakt
Annette Stenberg
0790066387

Jobbnummer
9789446

