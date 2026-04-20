Undersköterska till Saxnäs
Vilhelmina kommun / Undersköterskejobb / Vilhelmina Visa alla undersköterskejobb i Vilhelmina
2026-04-20
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vilhelmina kommun i Vilhelmina
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka på länk www.vilhelmina.se/inflyttare/testa-vilhelmina
och fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.Publiceringsdatum2026-04-20Beskrivning
Vi söker en undersköterska till Saxnäs. Tjänsten är på 75 % och är en tillsvidareanställning med tillträde den 8 juni eller enligt överenskommelse.
Saxnäs äldreboende ligger omgärdat av mäktiga fjäll, men är samtidigt centralt och i närhet till liv och rörelse. Äldreboendet har en samisk profil som vi är mycket stolta över. På äldreboendet arbetar man även inom hemtjänsten, vilket innebär att du både kommer att arbeta på äldreboendet och besöka äldre i deras hem i de kringliggande byarna.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som undersköterska hos oss kommer du att arbeta med människor och bidra till att ge dem stöd, hjälp, trygghet och ökad livskvalitet. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med varierande uppgifter. Eftersom mycket av arbetstiden går åt till att besöka brukarnas hem, får du även uppleva fjällvärlden under arbetstid.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten behöver du vara utbildad undersköterska eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
För att trivas och göra ett bra jobb måste du ha ett genuint intresse för människor och en vilja att hjälpa till. Du behöver vara bra på att samarbeta med andra och ha en stor ansvarskänsla, tålamod och engagemang. För samtliga våra arbeten läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetet innebär tjänstgöring enligt schema, vilket inkluderar dagar, kvällar och helger. För tjänsten krävs även att du har B-körkort. Du behöver behärska svenska i tal och skrift.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor om arbetet, orten eller tips på boende.Anställningsvillkor
Vi kontrollerar ID-handling på alla kandidater innan anställning.
Du som söker måste vara beredd att uppvisa utdrag ur belastningsregistret enligt lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning.
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina på följande sida, www.vilhelmina.se/inflyttareÖvrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Som anställd i Vilhelmina kommun behöver du ha tillgång till BankID för digital signering samt för att kunna legitimera dig.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina kommun
(org.nr 212000-2601), https://www.vilhelmina.se/ledigajobb
Torget 6 (visa karta
)
912 81 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sociala utskottets verksamheter, Äldreomsorgen, Äldreomsorg fjällen Kontakt
Enhetschef
Kristina Fjellström kristina.fjellstrom@vilhelmina.se 070-6682572
9862873