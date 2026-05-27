Undersköterska till SÄBO (Hagtornsstigen)
2026-05-27
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Välkommen att bli en del av vårt härliga gäng!
Om verksamheten
Omsorgsförvaltningen i Trollhättan består av cirka 2 200 medarbetare som varje dag gör skillnad för äldre och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans formar vi framtidens vård och omsorg med fokus på trygghet och kvalitet.
Vi söker nu en undersköterska till vårt särskilda boende för äldre (SÄBO) Hagtornsstigen i stadsdelen Stavre. Här bor personer med demenssjukdom och kognitiv svikt i en trygg och inbjudande miljö med fin innergård, närhet till grönområden och promenadstråk. Boendet består av fem avdelningar med totalt 45 brukare och erbjuder stora ytor för aktiviteter, samvaro och meningsfulla möten.
Som undersköterska hos oss har du en viktig roll i att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för våra brukare. Genom ett personcentrerat arbetssätt ser du individen bakom behovet och bidrar med omtanke, respekt och engagemang i varje möte.
Som medarbetare i Trollhättans Stad värnar vi om att du ska må bra och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga träningskort via vår personalförening.
Arbetsuppgifter
Som Undersköterskan arbetar du utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och bidrar till att ge en personcentrerad, hälsofrämjande och säker basal omvårdnad samt ge praktiskt stöd utifrån brukarens individuella behov. Du arbetar utifrån genomförandeplaner, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och genomför dokumentation enligt gällande lagstiftning och rutiner. Arbetet sker i nära samspel med andra professioner, likväl anhöriga, där samverkan är en viktig del av uppdraget. På sikt kan du även inneha specifika ansvarsuppdrag och ombudsroller.
Arbetstiderna är schemalagda till dag/kväll vardag som helg.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen från Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Har du tidigare arbetat som undersköterska samt inom demensvård ses detta som meriterande. Det är också positivt om du har erfarenhet av Senior Alert och/eller BPSD.
Då arbetet består av många kontakter med kollegor, brukare och anhöriga samt reglerade krav på dokumentation krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och engagerad i din yrkesroll. Du har ett gott bemötande och en empatisk förmåga som gör att du kan möta varje brukares individuella behov med respekt och omtanke. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har samtidigt en flexibel inställning där du ser till verksamhetens helhet och behov. Som person bidrar du med en positiv inställning och ett professionellt samarbete som stärker både arbetsgruppen och kvaliteten i omsorgen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsinformation
• För att kunna anställas som undersköterska behöver du uppvisa ett yrkesbevis från Socialstyrelsen. Bifoga gärna detta i din ansökan.
• Du behöver även kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du via polisens hemsida Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se) Välj belastningsregistret " Äldre eller vuxna med funktionsnedsättning"
• Intervjuer samt tillsättning av tjänsten kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
)
461 32 TROLLHÄTTAN
Trollhättans Stad Kontakt
Rekyteringspartner
Jenny Råding 0520-495346
9930913