Trygg och lyhörd assistent sökes till kvinna i Hudiksvall
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2026-05-27
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som är trygg och lyhörd till en kvinna i 40-årsåldern som är varm, tydlig och delaktig i sin vardag. Hon är kognitivt välfungerande och värdesätter ett respektfullt, pålitligt och nära samarbete.
Familjen och hemmet är en viktig del av hennes liv. Hon tycker om lugna utflykter, naturen, odling, heminredning samt att delta i barnens aktiviteter. I hemmet vistas även hund och katt. Hon är rullstolsburen och lever med MS, vilket innebär att hon behöver hjälp med alla förflyttningar samt stöd i vardagens olika moment. Hon är samtidigt delaktig i sin planering och tydlig med sina behov, vilket skapar goda förutsättningar för ett gott samarbete. Som personlig assistent stöttar du henne i det dagliga livet, bland annat med: Personlig omvårdnad, förflyttningar, hushållssysslor, stöd vid aktiviteter och utflykter, medverkan i familjens vardag.
Vilka egenskaper söker vi?
Vi söker dig som är kvinna mellan 25-55 år, du är rökfri och tål pälsdjur. Är lugn, trygg och inkännande. Som personlig assistent är du ansvarstagande och flexibel. Det är meriterande om du har erfarenhet av vård/omsorg, men vi lägger stört vikt på personliga egenskaper och att ni skall trivas tillsammans.
Vi söker nu dig som vill jobba i sommar eller när ordinarie personal har frånvaro, med möjlighet till ett långsiktigt samarbete. Känner du att detta passar dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan och berätta lite om dig själv. Vi ser fram emot att höra från dig
Sök jobbet:
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan! Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar. Dina ansökningshandlingar gås igenom av personal på A-Assistans samt av kundens anhöriga.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 500 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), https://a-assistans.se/
Kastellvägen 2C (visa karta
)
824 55 HUDIKSVALL Arbetsplats
A-Assistans Hudiksvall Jobbnummer
9930893