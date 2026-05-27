Är du vår vikarierande transportmedarbetare?
2026-05-27
Brinner du för transport, möten med människor och att arbeta i en miljö där hållbarhet och socialt ansvar går hand i hand? Då kan du vara den vi söker! Hos oss på Östergötlands Stadsmission får du inte bara köra lastbil - du blir en nyckelperson i ett sammanhang där varje insats bidrar till ett mänskligare samhälle. Som transportmedarbetare är du med och skapar möjligheter för både människor och miljö, samtidigt som du får ett varierande och meningsfullt arbete med härliga kollegor!
Om jobbet
Som transportmedarbetare kör du lätt lastbil och hämtar alla produkter som skänks till våra Second Hand butiker från privatpersoner och företag. Du är ofta den första personen våra givare möter, vilket gör dig till en viktig ambassadör för vår verksamhet. Du jobbar också i vårt lager där vi sorterar inkommande varor. Inom våra sociala företag arbetar vi med arbetsintegration vilket innebär att du jobbar med deltagare med olika förutsättningar, bakgrunder och etnisk tillhörighet som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Vem är du?
Du är en social person som gillar att arbeta i ett högt tempo. Att du är flexibel och har förmågan att ta egna initiativ är en förutsättning för att trivas i rollen. I transporten arbetar vi både självständigt och tillsammans med andra. Du trivs med att ha mycket ansvar och vill växa och utvecklas i rollen som transportmedarbetare. Hos oss kommer du att träffa människor med bakgrund från jordens alla hörn. Det är därför viktigt att du är intresserad av människor, har förmågan att bjuda in till den sociala gemenskapen och visa hänsyn till deltagare, kollegor och volontärers olikheter. Du delar Stadsmissionens värdegrund om alla människors lika värde och vill bidra till ett mänskligare samhälle. För att lyckas i rollen behöver du ha:
Erfarenhet av arbete som transportförare
B-körkort
Utbildning i bakgavellyft
God förståelse för svenska språket i tal och skrift
God fysisk förmåga, då arbetet är fysiskt krävande och innehåller tunga lyft
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta med människor i social utsatthet
Språk- och kulturkompetens
Truckkörkort
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Som transportmedarbetare hos oss får du:
Möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv.
Ett socialt och varierande arbete i en verksamhet där ingen dag är den andra lik.
Bidra till en mer hållbar framtid, både för miljön och samhället, genom att arbeta med återbruk och hållbara lösningar
Att arbeta på Östergötlands Stadsmission är inte bara ett jobb, det är en chans att vara en del av något större och att bidra till en positiv förändring i samhället!
Inför anställning begär vi att se utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan snarast, vi gör vårt urval löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Stadsmissionen
Stadsmission arbetar för att stötta människor i utsatta livssituationer. Vi utgår alltid från den unika människans behov och förutsättningar i syfte att stötta till egenmakt genom sociala insatser. Verksamheternas utformning spänner över hela det sociala arbetets bredd, från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete för individ och samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Arbetsgivare Östergötlands Stadsmission
, https://www.stadsmissionenost.se/om-oss/lediga-jobb
Ågatan 3 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östergötlands Stadsmission Kontakt
Elin Palmér +46765290699 Jobbnummer
9930888