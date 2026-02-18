Undersköterska till Rosenforsgården
2026-02-18
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag för äldre? Bli vår nya kollega i ett helt nyrekryterat team av undersköterskor och specialistundersköterskor som med fokus på den personcentrerade vården skapar den bästa vården för våra brukare.
Skogstorps vård- och omsorgsboende är ett helt nytt boende som färdigställs våren 2026. Boendet består av tre plan där 48 lägenheter på de övre planen har inriktning vård- och omsorgsboende och 14 lägenheter på markplan finns för växelvård och tillhörande dagverksamhet.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personcentrerad omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation enligt biståndsbeslut. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Att städa gemensamma utrymmen för att hålla de trivsamma ingår också i arbetsuppgifterna.
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt där brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. Utförande av våra insatser planeras tillsammans med brukaren, vi försöker alltid ta hänsyn till önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörda och respektera personlig integritet.
Du blir en nyckelperson i ett nybildat team där vi är måna om både varandra. Med en prestigelöshet och flexibilitet stöttar vi varandra med vår kompetens.
Tjänsten är en rotationstjänst med huvudsaklig förläggning till nattarbete. Det innebär att merparten av arbetspassen är schemalagda nattetid. Utifrån verksamhetens behov, samt i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö och god hälsa, kan arbetstid även förläggas till dag- och kvällspass. Detta innebär att arbete på andra tider än natt kan förekomma som en del av tjänstens rotation.Schemaläggning sker i enlighet med gällande arbetstidsregler, verksamhetens behov och i dialog enligt fastställda processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är bra om du har erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen, gärna med demens på exempelvis ett boende eller i hemtjänsten.
Vi söker dig som är en inkännande person som har lätt för att knyta kontakter och kan anpassa dig utifrån olika brukares behov. Det är viktigt att du är lyhörd och respekterar personlig integritet. Du har ett positivt synsätt och en förmåga att se helheten. Du är nyfiken och vill vara med och utveckla verksamheten. Vi ser gärna att du har en god samarbetsförmåga med bra servicekänsla i relationen till kollegor, brukare och anhöriga.
Välkommen till ett jobb där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens vård- och omsorg!
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se Jobbnummer
9748815