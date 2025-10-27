Undersköterska till Orion
Lomma Kommun / Undersköterskejobb / Lomma Visa alla undersköterskejobb i Lomma
2025-10-27
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lomma Kommun i Lomma
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Socialförvaltningen som är en av fyra förvaltningar i kommunen har inlett en stor förändringsresa. Vi synar både vår organisation, arbetskultur och struktur för arbetet, allt för bästa möjliga leverans till våra medborgare. Ungefär 150 invånare får dagligen stöd inom de särskilda boendena. Ett jobb i Lomma kommun är ett jobb som del i en helhet och tillsammans ska vi utveckla verksamheten. Vi erbjuder ett utmanande och omväxlande uppdrag i en roll som har stor betydelse för våra äldre medborgare.
Allmänna kommunikationer med tåg och buss finns nära.
Orion har 36 brukarlägenheter varav 2 demensavdelningar och 1 somatikavdelning. Orion ligger centralt i Lomma och har nära till kommunikationer.
Välkommen att arbeta tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Är du vår nya kollega som vill arbeta med ett fantastiskt gäng? Vår eftertraktade underskötersketjänst är nu ledig för dig att söka.
Vi söker dig som vill vara en del av vår arbetsgrupp på Orions särskilda boende där du kommer att arbeta med våra brukare som har särskilda vård- och omsorgsbehov.
Hos oss är engagemanget, professionella bemötandet och strukturerade arbetsmetoder det som driver vår verksamhet framåt. Skrattet ligger oss nära till hands. Vi är transparanta och ärliga mot varandra samt hittar lösningar på utmaningar tillsammans. Vi är inte rädda att prova på nya metoder eller agerar och tar ansvar när man ser brister i verksamheten, kollegor eller hos dig själv.
Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegorna i hela huset och i alla arbetslag samt med samordnare, äldrepedagog och våra sjuksköterskor.
I rollen som undersköterska ingår, bland annat, att ge brukarna vård-och omvårdnad efter genomförandeplaner, ge löpande tillsyn, skapa trygghet och meningsfullhet och delaktighet för våra boende samt följa handlingsplaner. Ingår läkemedelsadministrering, utifrån brukarens individuella behov och önskemål. I ditt arbete ingår även serviceuppgifter i verksamheten och för brukarna.
Du förväntas att ha en bra överblick av avdelningen så den ser professionell, ren miljö för brukare och kollegor ex att tända lampor och dra upp persiennerna i de allmänna utrymmena på morgonen. Är du dessutom kreativ och vill vara med och göra vårt hus mysigt och högtidspynta är detta mycket uppskattat!
Vi arbetar med ett digitalt verktyg som heter Lifecare Aktivitetsplanering vilket är ett signeringsverktyg i mobilen för alla insatser som ska utföras för brukare eller verksamheten. Du kommer vara delaktig och ha påverkansmöjlighet hur planeringen av ert arbete på schemalagd Teamtid med din avdelning.
På vår arbetsplats:
Pulsmöte digitalt med kollegorna på övriga avdelningar varje morgon.
Schemalagd överrapporteringstid
Vi följer 11h dygnsvila, veckovila och övriga lagar som styr schemat.
Arbetar varannan helg oavsett tjänstgöringsgrad.
Vi arbetar med brukaren i centrum och har ett stort brukarfokus.
Planerar och signerar i digitalt aktivitetsplaneringsverktyg, MCSS och Phoniro 6000 med löpande loggkontroller.
Teamtidsmöte med din egen avdelning
Schemalagda utbildningar, teamtid, APT och ombudstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad titel från Socialstyrelsen. Detta är ett krav.
Du är kvalitets och serviceinriktad och har erfarenhet av att hantera medicinskteknisk utrustning. Du har lätt för samarbete är flexibel och har ett öppet sinne. I arbetet är du engagerad, prestigelös, modig och känner dig trygg i att arbeta ensam på en avdelning och vill hjälpa kollegor över gränserna vid behov samt är van att samarbete med andra professioner och med närstående.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du vill arbeta med äldre och värdesätter och respekterar deras sista kapitel i livet. Empati, nyfikenhet och kunna lyfta blicken för att se helheten är också betydelsefulla egenskaper.
Har du dessutom nära till skratt och gillar att prova nya vägar så är det just dig vi söker. Erfarenhet från jobb inom äldreomsorgen är meriterande
Du ska ha förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket i tal och skrift.
Goda datorkunskaper och att arbeta med olika system samt digitala verktyg är nödvändigt i det dagliga arbetet. Vi arbetar med nationella kvalitetsregister och ser gärna att du har kunskap av dessa.
Låter det som ett arbete för dig, då väntar vi på just din ansökan? Vi rekryterar löpande så skicka din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi kan komma att tillämpa provanställning på 6 månader.
Utdrag ur belastningsregister ska tas med vid en intervju. Detta beställer du hos Polisen.
Referenstagning med 2 chefer. Detta är ett krav.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "92-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma kommun
(org.nr 212000-1066) Kontakt
Enhetschef
Elisabeth Cronsieu elisabet.cronsioe@lomma.se 0709413211 Jobbnummer
9574855