Undersköterska till Norrskenets HC, Vittangi
Praktikertjänst Aktiebolag / Undersköterskejobb / Kiruna Visa alla undersköterskejobb i Kiruna
2026-06-22
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Vill du vara en del av en betydelsefull verksamhet, jobba i ett litet och engagerat team och hjälpa människor där övrig vård är långt borta? I glesbygden gör du skillnad varje dag och är patientens närmaste vårdkontakt.
Vi söker en engagerad utbildad undersköterska till Norrskenets hälsocentral. Hälsocentralen har ca 7000 listade patienter och finns i Vittangi, Kiruna, Karesuando och Svappavaara.
Vad kan vi erbjuda dig:
På Norrskenet strävar vi efter att bli den bästa möjliga version av oss själva och arbetar med stort engagemang för våra patienter, med patientsäkerhet och kvalitet på det vi gör i fokus. Vi värnar om vår litenhet, våra korta beslutsvägar och närhet till kollegor - oavsett yrkeskategori. Utöver fantastiska patienter och otroliga kollegor erbjuder vi även personalförmåner som t.ex. 5000 kr friskvårdsbidrag. Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta företrädesvis i Vittangi där du tillsammans med en kollega har ansvaret över labbet/provtagningen och receptionen. Under dagarna kommer du att samarbeta med dina undersköterskekollegor men även med läkare och sjuksköterskor. Du har en del administrativa arbetsuppgifter som telefonbokning av provtagning, fakturering och intäktsdagbok och utifrån intresse, kunskap och behov kan ytterligare ansvarsområden bli aktuella.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad undersköterska. Du är ofta den första person våra patienter möter så ett gott bemötande, tydlig kommunikation och förmågan att behålla lugnet i en stressad/akut situation är viktig. Du gillar variation i arbetet, tar egna initiativ och tycker om att utveckla och förbättra arbetssätt med patientsäkerhet och kvalitet i fokus.Anställningsvillkor
Heltid eller deltid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Centralvägen 10 (visa karta
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985 31 VITTANGI Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Norrbottens län, Norrskenets Hälsocentral Kontakt
Henrika Sandström sara.henrika.sandstrom@ptj.se 0702387476 Jobbnummer
9971717