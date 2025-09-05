Undersköterska till medicinmottagningen
2025-09-05
Medicinkliniken är en internmedicinsk specialistklinik.
Här utreds och behandlas lungsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, stroke och blodsjukdomar. Vi bedriver även specialistpalliativ vård och avancerad hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd som behöver medicinska åtgärder i stor omfattning. Delaktiga patienter, respekt för den enskildes integritet och hög patientsäkerhet är viktiga ingredienser i verksamheten. Kliniken har två vårdavdelningar, flera specialistmottagningar samt en enhet för dialys.
Vårt erbjudande
På medicinmottagningen bedrivs mottagningsverksamhet för patienter inom gastroenterologi, stroke, endokrin och diabetes. Vi erbjuder dig en bred och spännande tjänst som ger möjlighet till utveckling inom yrket. Du kommer att arbeta med två erfarna kollegor som kommer att introducera dig i arbetet inom våra mottagningar.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår mycket samverkan mellan våra olika yrkeskategorier, men också mycket självständigt arbete med egen mottagning och telefonkontakter med andra vårdgivare. Som undersköterska på medicinmottagningen arbetar du med planerad mottagning för blodprover, ekg, blodtryck och venosectio. Du bistår läkare och sjuksköterskor vid procedurer så som ascitestappningar, sigmoskopi och gastroskopi. Utöver den planerade verksamheten ingår även fortlöpande uppgifter som uppkommer under dagen där du till exempel hjälper patienter med uppföljande prover med mera innan och efter akuta eller planerade läkar- och sjuksköterskebesök. I arbetet ingår även att säkerhetsställa att förbrukningsmaterial och utrustning finns på plats.
Undervisning av studenter är en självklar del i arbetet på medicinmottagningen, och där du har en viktig roll i utbildandet av nya kollegor. För att säkerhetsställa hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö har vi olika fokusområden för till exempel brand- och säkerhet och hygien. För dessa områden ansvarar våra undersköterskor.
Arbetsgrupp
Våra mottagningar består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietister, vårdadministratörer och kuratorer. Vi arbetar i ett nära samarbete och med en god teamkänsla. Välkommen till en arbetsplats som gör skillnad varje dag!
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med undersköterskeexamen och som verkligen vill göra skillnad för dina patienter. För dig är det självklart att alltid utgå från patienten och samarbeta med övriga teamet! Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Vi ser att du är engagerad och gärna vill vara en del i en verksamhet som ständigt utvecklas. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Som person ser du lösningar före problem när planeringen av dagen snabbt behöver ändras, du är initiativrik, kommunikativ och du bidrar till ett gott arbetsklimat. Personlig lämplighet är en avgörande faktor.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
