Undersköterska till Malås omsorg
2026-03-06
, Norsjö
, Arvidsjaur
, Lycksele
, Sorsele
Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: http://www.mala.se
och http://www.nykommun.se/mala
Vi söker undersköterskor till omsorgsavdelningen, hemtjänst.
Tillsammans med övrig personal, ansvarar du för planering och utförande av omvårdnadsarbete med kvalitet i fokus. Du kommer att delta aktivt i kvalitets- och utvecklingsarbetet samt kommer att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation. Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen. Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Det är viktigt att du alltid bemöter våra boende och deras närstående på ett varmt och respektfullt sätt.
Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på arbetsplatserna. Vi arbetar utifrån att den vård vi ger, alltid utgår från varje enskild individs behov. I arbetet ingår dokumentation i vårt journalsystem Life Care. Vi tillämpar schema med dag-, kväll- och helg tjänstgöring.
Kompetens: Undersköterskekompetens. Du är flexibel, har god initiativförmåga, god samarbetsförmåga samt intresse av att jobba med äldre. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Körkort: Vid anställning i hemtjänst krävs B-körkort.
Varaktighet/arbetstid: Tillsvidareanställning med provanställning under sex månader. Tillträde efter överenskommelse. Anställningar kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Lön: Ange löneanspråk
Jämställdhet: Malå kommun ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.
Upplysningar: Marie Hedström, 0953-140 30
