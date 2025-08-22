Undersköterska till Lindgårdens äldreboende
2025-08-22
Sundsvalls kommun har ungefär 8000 medarbetare och är betydelsefull för vårt samhälle. Vi är Sundsvalls största arbetsgivare med flera arbetsplatser inom olika verksamheter och runt 300 olika yrken.
Kommunen har ett stort uppdrag i att skapa nytta för alla våra invånare. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Sundsvalls kommun är inne i ett spännande skede. Vår kommun deltar i den gröna omställningen i Norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för fullt för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Lindgårdens äldreboende är en arbetsplats bestående av 7 avdelningar varav fem har demens inriktning och två med somatisk inriktning. Det finns även två korttids avdelningar. Boendet har 112 platser och är fördelade med 16 personer per avdelning. Du tar dig enkelt med buss till boendet som är beläget i Haga, Sundsvall. Den aktuella tjänsten är i huvudsak på somatisk avdelning och man arbetar dag, kväll och helg enligt schema.
Målet med verksamheten är att ge en god och kvalitetssäkrad vård- och omsorg som utgår från individens behov och bygger på den nationella värdegrunden
* Ge god omvårdnad och service till brukarna med god kvalité
* Ansvar som kontaktman, vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt brukaren
* Upprätta och följa upp genomförandeplanen i nära kommunikation med brukaren
* Dokumentation enligt SoL och HsL
* Utföra delegerade arbetsuppgifter enligt HsL
* Riskbedömningar gentemot brukare och den egna arbetsmiljön
* Delta i verksamhetens utveckling samt utveckla det egna arbetssättet
* Aktivt ta ansvar för en eller flera ombudsroller
* Handleda nyanställda och elever
* Städ, tvätt, matlagning
* Samarbeta med kollegor, chefer och tvärprofessionella team
Arbetstid: Tjänsten innebär schemalagd arbetstid med dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Du har ett lugnt och tydligt sätt att kommunicera med brukare även i utmanande situationer.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och kan dokumentera korrekt samt ta del av skriftlig information. För att trivas och lyckas i rollen behöver du även kunna uppnå och behålla delegeringar enligt HSL.
Vi förväntar oss att du har grundläggande IT-kunskaper, är van vid att arbeta i verksamhetssystem och kan hantera e-post.
som person ser vi att du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du bidrar aktivt till gruppens utveckling och tar ansvar för både ditt eget och arbetslagets arbete. Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
I rekryteringen kommer vi att efterfråga referenser samt intyg på skyddad yrkestitel för undersköterska.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
