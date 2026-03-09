Undersköterska till Liggande sjuktransport
2026-03-09
Ambulanssjukvården i Karlstad söker nu en ambulanssjukvårdare/undersköterska till liggande sjuktransport.
Din arbetsplats
I Värmland finns 12 ambulansstationer som tillsammans driver 24 ambulanser, tre bedömningsenheter, nio liggande sjuktransportfordon och två ambulansbussar, vilken leds från egen larmcentral, Sjukvårdens larmcentral. Inom verksamhetsområdet Ambulans ligger även sjukvårdsrådgivning, 1177.
Länets befolkningsstruktur, tätbefolkat i söder och glesbygd i norr, i kombination med stora avstånd är en utmaning ur tillgänglighetsperspektivet. Ambulanssjukvården är certifierade enligt ISO 9001:2015, ledningssystem för kvalitet.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Liggande sjuktransport erbjuder transport av patienter som av medicinska orsaker inte kan transporteras på annat sätt än liggande och som inte har vårdbehov under transporten. Som anställd på liggande sjuktransport kommer du utföra sjuktransporter inom och utanför länet. I uppdraget ambulanssjukvårdare/undersköterska, Liggande sjuktransport kan del av tjänsten komma att delas mellan Liggande sjuktransport och ambulansbuss.
Dina kunskaper och kompetenser
Du som söker är ambulanssjukvårdare eller undersköterska med mer än två års erfarenhet. Du ska ha B-körkort med minst tre års körvana och du behärskar svenska i både tal och skrift. Meriterande är tidigare erfarenhet från akutsjukvård.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du har god förmåga att arbeta självständigt då arbetet innebär ensamarbete. Du är trygg, stabil och har självinsikt och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har även en god samarbetsförmåga och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter.
Innan eventuell anställning ska du genomföra arbetstester samt genomgå en godkänd hälsokontroll som sker i regionens regi. Region Värmland verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar obligatoriskt drogtest vid nyanställning av personal.
Innan anställningen genomförs en testdag med intervjuer samt praktiska tester i form av fysiska prov samt förarprov. Inför denna dag är det önskvärt att du tar med ett utdrag från belastningsregister från polismyndigheten. Är du aktuell för tjänsten kommer du att kallas till dagen i ett separat mejl.
Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
