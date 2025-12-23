Undersköterska till Kristinedals äldreboende
2025-12-23
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Till Kristinedals äldreboende i centrala Jönköping söker vi dig som är trygg i din yrkesroll och som vill bidra till en meningsfull vardag för våra boende.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling.
Ditt nya jobb
Tillsammans med övrig personal arbetar du med att ge våra hyresgäster personlig vård och omsorg samt vardagsrehabilitering. Du motiverar och stimulerar den enskilde utifrån dennes individuella förutsättningar, behov och önskemål. Detta för att den boende ska få ett så rikt och normalt liv som möjligt. I arbetsuppgifterna ingår även att ge avancerad omvårdnad och att utföra medicinska uppgifter som att dela läkemedel, föra dokumentation, enklare såromläggningar och rehabiliteringsträning. Kontaktmannaskap, genomförandeplaner och social dokumentation är också centrala delar i tjänsten.
På samma sätt som hyresgästerna blir en del av vår vardag blir även deras anhöriga det. Du har även en nära kontakt med enhetschefer som finns på plats och du samarbetar även med andra professioner såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande. Eftersom kontakt med hyresgästen, anhöriga, dokumentation och inläsning på information som berör arbetet är centralt i din tjänst, ställs krav på att du behärskar svenska i tal, skrift och läsförståelse. Du har även god datorvana då dokumentation sker på dator.
Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt.
För att trivas i rollen som undersköterska hos oss tror vi att du är trygg i din yrkesroll och har ett genuint engagemang för att hjälpa andra människor i deras vardag. Du har lätt för att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar ett gott samarbete med kollegor. Du bygger förtroendefulla relationer genom att vara lyhörd, empatisk och närvarande i mötet med andra. Vidare har du ett lösningsfokuserat sätt att tänka och bidrar gärna med idéer och förbättringar i det dagliga arbetet. Med tydlighet och struktur i ditt arbetssätt skapar du trygghet, både för kollegor och för dem vi finns till för. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en trygg anställning och ett omväxlande arbete tillsammans med andra kompetenta kollegor. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun ta del av andra generella förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-osshttps://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Kristinedals äldreboende är centralt beläget på Väster i Jönköping med goda kommunikationsmöjligheter. Äldreboendet består av en demensenhet, korttidsenhet och särskilt boende. Totalt är vi cirka 60 medarbetare som arbetar här. Just nu söker vi undersköterskor med erfarenhet till boendet.
Särskilt boende består av två enheter med totalt 20 platser och ett 20-tal medarbetare. Vi arbetar utifrån ett jag-stödjande förhållningssätt med personcentrerad omvårdnad. Det finns ett nära samarbete med olika yrkesprofessioner så som sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och enhetschef.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, såväl vardag som helg. Vi arbetar med samplanering vilket innebär att arbete på flera enheter kommer att vara aktuellt. Jönköpings kommun stävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga examensbevis/studieintyg och tjänstgöringsintyg i din ansökan.
Vi tillämpar urval och kallar till intervjuer löpande.
Vill du veta mer?
Då är du varm välkommen att kontakta rekryterande chef, Lusine Avagyan.
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
