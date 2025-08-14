Undersköterska till korttidsboende
2025-08-14
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du arbeta i en verksamhet där du får meningsfulla arbetsuppgifter varje dag, och där brukarens individuella behov står i centrum? Bli en del av vårt fantastiska team på Svartbäcksgården - ett korttidsboende där vi jobbar för en trygg och individanpassad vård.
Svartbäcksgården tar emot personer från 17 år och uppåt som är medicinskt färdigbehandlade på sjukhus men som behöver ytterligare stöd innan de kan återvända hem eller flytta till ett annat boende. Här möter du brukare med olika bakgrunder, sjukdomstillstånd och behov - vilket gör arbetet både varierat och utvecklande. Som medarbetare hos oss kommer du att delta i internutbildningar inom hygien, palliativ vård, förflyttning, lågaffektivt bemötande med mera.
Vi söker nu undersköterskor till våra två avdelningar 1 och 2. Här kan du läsa mer om verksamheten som ligger intill Fyrisån i Svartbäcken: Svartbäcksgården (https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/korttidsvard/svartbacksgarden/)
Ditt uppdrag
Som undersköterska hos oss har du en viktig roll i det dagliga arbetet med våra brukare. Du ger personlig omvårdnad med stor hänsyn till varje individs behov och livssituation. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Vi söker dig som vill vara med och utveckla både verksamheten och dig själv - i nära samarbete med engagerade kollegor.
Du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsens krav. Du behöver ha vana och erfarenhet av att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Vidare är du trygg i att dokumentera samt använda digitala verktyg. Har du erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, sjukhusvård, korttidsboende eller liknande verksamheter är det meriterande.
Som person har du ett genuint intresse för att bidra till en trygg och kvalitativ vård. För att lyckas i rollen ser vi att du är initiativrik, serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att strukturera, planera och prioritera i ditt arbete. Du är även lugn och trygg i tidspressade situationer med förmågan att fokusera på det som är viktigast. Vidare tar du ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Åsa Ekvall, verksamhetschef, 018-727 66 61.Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 37 71Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. För att få använda titeln behöver du kunna visa upp bevis från Socialstyrelsen eller intyg på att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Saknar du detta kan du under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
Läs mer om den skyddade yrkestiteln: Här kan du läsa mer om att undersköterska blir skyddad yrkestitel (https://utforarevard.uppsala.se/kompetensutveckling-och-kompetensforsorjning/kompetensutveckling/underskoterska-blir-skyddad-yrkestitel/)
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00526".
Detta är ett heltidsjobb.
Uppsala kommun (org.nr 212000-3005)
Uppsala kommun, Avd öppna och tidiga insatser ÄLN
Verksamhetschef
Åsa Ekvall 018-727 66 61
9458931