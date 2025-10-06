Undersköterska till kirurgisk vårdavdelning
2025-10-06
Kirurgavdelning G och H, Värnamo sjukhus
Alla som behöver kirurgisk vård ska få god omvårdnad både på dagar, kvällar och nätter. Ditt jobb är viktigt som undersköterska, välkommen till oss!
Rollen som undersköterska
Som undersköterska på kirurgavdelning G och H ger du trygghet och god omvårdnad till patienterna under deras vistelse hos oss. I arbetsuppgifterna ingår att ge den basala omvårdnaden för patienter och tillsammans med andra professioner ge den bästa vården! Du planerar omvårdnadsinsatserna tillsammans med en sjuksköterska på ett strukturerat och säkert sätt.
Din blivande arbetsplats
Vi arbetar med pre- och postoperativ vård men vi är även en akutvårdsavdelning som tar emot patienter med kirurgiska sjukdomar från akuten. Vi arbetar alltid med en helhetssyn kring patienten samt för att öka patientens delaktighet i sin vård. På kliniken finns specialistsjuksköterskor, som har stor kompetens inom kirurgin och som är till stöd för personal, både för ny men också för den mer erfarna personalen och framförallt för våra patienter.

Profil
Du är utbildad undersköterska med ett brinnande intresse för ditt arbete och för vårdutveckling där du får möjlighet att utveckla dina medicinska färdigheter! Vi ser gärna att du har erfarenhet av akutsjukvård eller kirurgi men det är inget krav. Du ska kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska. All erfarenhet från vård och omsorg är meriterande men även arbetslivserfarenhet i övrigt.
Du är duktig på att samarbeta med olika professioner i team men kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ i ditt arbete.
Vidare har du en god förmåga att kommunicera, är serviceinriktad och ge god omvårdnad till patienten.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid enligt schema med helgtjänstgöring. Vi tillämpar individuell schemaplanering till viss del. Är du nyutbildad undersköterska ger vi dig en trygg klinikintroduktion, där vi erbjuder dig en handledare.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Kontaktuppgifter
Välkommen att ta en första kontakt med våra vårdenhetschefer:
Jennie Kobb, tel: 010-24 472 55, jennie.kobb@rjl.se
Lina Bergsten, tel: 010- 24 472 98, lina.bergsten@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 21 oktober 2025. Välkommen med din ansökan!
Undersköterska är från och med den 1 juli 2023 en skyddad yrkestitel, vilket innebär att du behöver ange i din ansökan om du har ansökt om en skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ansökt om skyddad yrkestitel, ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)

Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Region Jönköpings Län
