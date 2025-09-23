Undersköterska till Kantarellvägen
2025-09-23
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Kantarellvägen är ett litet modernt boende som ligger i det lummiga området Skånsta. Vi har totalt 40 platser fördelade på fyra avdelningar, tre avdelningar är avsedda för kunder med kognitiva nedsättningar och en är till somatiska diagnoser .
Beskrivning av tjänsten
Vi på Kantarellen arbetar med engagemang i all kring våra kunder. Du som söker är ytterst ansvarstagande och har genuint intresse av äldreomsorg . Som undersköterska hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerade miljö för våra kunder. Du innehar titel till undersköterska!
I dina arbetsuppgifter ingår:
Personlig omvårdnad med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Inneha uppdrag som kontakt man för ett antal boende
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser och mål beskrivna i genomförande planer
Tillaga och servera trygg och säker mat samt skapa trivsam måltidsmiljö för våra kunder utifrån Attendos matkoncept
Samverka med interna och externa kontakter såsom sjuksköterska , rehabpersonal, boende ,närstående och god man mm.
Skapa en trygg och meningsfull tillvaro för kunder
Vi erbjuder :
Tillsvidaretjänst 100 % eller enligt önskemål
Arbetstider under dag/kväll/helg
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Stort utbud av arbetsplatser & yrkesroller
Utbildningar
Utvecklingsmöjligheter
Karriärvägar
Personalförmåner
Trygga anställningsvillkor
Digitala arbetsverktyg
Ambitiöst & strukturerat kvalitetsarbete
Platt organisation med korta beslutsvägar
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Attendo Sverige AB
