Tandsköterska sökes till Happident Tyresö
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och professionellt bemötande. Våra kliniker präglas av teamarbete, utveckling och ett starkt patientfokus.Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Vi söker nu en utbildad tandsköterska till vår klinik i Tyresö. I rollen arbetar du tillsammans med tandläkare, tandhygienister och övrig klinikpersonal för att skapa en trygg och professionell upplevelse för våra patienter.
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, är serviceinriktad och tycker om att arbeta i team.Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandlingar
Sterilarbete och hygienrutiner
Patientbemötande och tidsbokning
Administrativa uppgifter och journalhantering
Samarbete med övriga medarbetare på klinikenKvalifikationer
Utbildad tandsköterska
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet från kliniskt arbete är meriterande
Erfarenhet av Muntra är meriterandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har ett professionellt och positivt patientbemötande
Är ansvarstagande och strukturerad
Är stresstålig och kan arbeta i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga
Är flexibel och lösningsorienterad
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss arbetar du med engagerade och kompetenta kollegor i en modern och växande organisation. Vi satsar på både patienter och medarbetares välmående och erbjuder en arbetsplats med god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder:
Individuell lönesättning
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling
Moderna kliniker och trevlig arbetsmiljö
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Placering: Tyresö
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OraSolv Clinics AB
https://karriar.happident.se
Happident Tyresö (visa karta
)
135 40 TYRESÖ Arbetsplats
