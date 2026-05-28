Tandsköterska sökes till Happident Tyresö

OraSolv Clinics AB / Tandsköterskejobb / Tyresö
2026-05-28


Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och professionellt bemötande. Våra kliniker präglas av teamarbete, utveckling och ett starkt patientfokus.

Om tjänsten
Vi söker nu en utbildad tandsköterska till vår klinik i Tyresö. I rollen arbetar du tillsammans med tandläkare, tandhygienister och övrig klinikpersonal för att skapa en trygg och professionell upplevelse för våra patienter.
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, är serviceinriktad och tycker om att arbeta i team.

Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandlingar

Sterilarbete och hygienrutiner

Patientbemötande och tidsbokning

Administrativa uppgifter och journalhantering

Samarbete med övriga medarbetare på kliniken

Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Erfarenhet från kliniskt arbete är meriterande

Erfarenhet av Muntra är meriterande

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:

Har ett professionellt och positivt patientbemötande

Är ansvarstagande och strukturerad

Är stresstålig och kan arbeta i ett högt tempo

Har god samarbetsförmåga

Är flexibel och lösningsorienterad

Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss arbetar du med engagerade och kompetenta kollegor i en modern och växande organisation. Vi satsar på både patienter och medarbetares välmående och erbjuder en arbetsplats med god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder:

Individuell lönesättning

Friskvårdsbidrag

Möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling

Moderna kliniker och trevlig arbetsmiljö

Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse

Placering: Tyresö

Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-24
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7816230-2024249".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OraSolv Clinics AB (org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Tyresö (visa karta)
135 40  TYRESÖ

Arbetsplats
Happident

Jobbnummer
9934848

