Undersköterska till hemtjänsten, Vård- och omsorg
Ronneby kommun / Undersköterskejobb / Ronneby Visa alla undersköterskejobb i Ronneby
2026-08-04
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och utveckla hemtjänsten och ge vårdtagarna den bästa möjliga omvårdnaden.
Varje dag får vi livet att fungera för människor som behöver hjälp; människor som av olika anledningar behöver vård, uppmuntran och stöd. Vi får brukare att känna sig trygga, ger stöd till anhöriga och får vardagen att gå ihop.
Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med individen i centrum med gott bemötande samt respekt för människors självbestämmande. Det är viktigt att du är förstående, uppmärksam och har ett professionellt bemötande.
Du är bra på att skapa kontakt, bygga relationer och uppmuntra samt stödja den enskilde. Det är ett omväxlande arbete där du behöver vara flexibel utifrån brukarens behov av stöd med service, personlig omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser.
I arbetsuppgifterna ingår IT-baserad dokumentation och administration. Aktuell anställning innefattar dag-, kväll- samt helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska gärna med erfarenhet. Du förväntas kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga redskap i arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift. Du ska ha fått skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen för att vi ska kunna tillgodose verksamhetens behov av Fast omsorgskontakt.
Vi dokumenterar i Lifecare och använder telefoner som ett arbetsredskap och det är därför viktigt att du har data/smartphonevana.
Vi söker 2 kollegor som vill vara med och bidra till en god och trygg arbetsmiljö, med fokus på uppdraget att erbjuda en god och säker vård och omsorg där vi utgår från individens behov och önskemål.
För att kunna få en anställning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Blankett som ska användas heter "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning".Normal handläggningstid är ca två veckor. Tänk på att beställa utdraget i god tid.
Våra färdmedel är bilar och elcyklar därför behöver du ha körkort samt kunna framföra en cykel.
Vänta inte med ansökan, intervjuer sker löpande!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337888-2026-69". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter +46457618000 Jobbnummer
10021198