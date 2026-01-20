Undersköterska till hemtjänsten natt
2026-01-20
Välkommen till Orsa kommun, en liten pärla i Siljansbygdens norra del. Här finns vildmark runt knuten och kulturen i centrum. I Orsa gör vi saker tillsammans på ett enkelt sätt med nära samverkan och korta beslutsvägar. I Orsa skapar vi med människor, inte för, här finns livskvalitet och vi gör saker möjliga. I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft.
Vill du bistå våra äldre med dina värdefulla insatser? Då vill vi att du blir vår nya kollega!
Som undersköterska inom hemtjänsten jobbar du med traditionellt vård- och omsorgsarbete.
Målgruppen är i huvudsak äldre, vilket ställer krav på praktisk kunskap i enlighet med kommunens och socialstyrelsens värdegrund för omsorgsarbete.
Arbetet med brukarna är till stor del självständigt. Du har ett nära samarbete med dina kollegor. Du kommer ha kontakt med anhöriga, andra professioner och yrkesgrupper inom verksamheten samt olika aktörer utanför verksamheten.
I hemtjänsten främjas de äldres meningsfulla tillvaro både fysiskt, psykiskt
och socialt. Som undersköterska stöttar och hjälper du brukaren med exempelvis personlig omvårdnad, kosthållning, skötsel av hemmet och läkemedel. Alla insatser genomförs utifrån brukarens eget behov och önskemål.
Som undersköterska har du delegerade arbetsuppgifter enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen och arbetar med läkemedelshantering och dokumenterar enligt verksamhetens instruktioner.
Arbetstiden är förlagd till natt. Arbete varannan helg om man arbetar 100%.
Som person är du flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har en förmåga att kommunicera väl, samt arbeta efter människors olika behov och förutsättningar. Du är empatisk, lyhörd och har ett positivt förhållningssätt. Det är även viktigt att du kan granska, analysera och bedöma ditt eget arbete för att kunna utföra insatser av god kvalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet.
Behörighetskrav för tjänsten
- Körkort med behörighet B
- God kunskap i svenska både muntligt och skriftligt
Meriterande för tjänsten
- Undersköterskeutbildning
- Erfarenhet av vård och omsorg, gärna hemtjänst
- Kunskap i verksamhetssystemet Lifecare och e-läkemedel
Sektor socialtjänst omfattar äldreomsorg med särskilt boende och hemtjänst, särskild omsorg för personer med funktionsvariation, individ- och familjeomsorgen (IFO), arbetsmarknadsenheten (AME) samt kostenheten.
Äldreomsorgen arbetar för att människor skall kunna åldras värdigt och tryggt i Orsa Kommun. Insatserna skall utföras utifrån den enskildes egna behov och önskemål.
Hemtjänsten hjälper till med personlig omvårdnad och praktiska sysslor som man inte längre klarar av i det egna boendet. Hemtjänstinsatserna utgår ifrån den behovsbedömning som gjorts av kommunens biståndshandläggare.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Sektor socialtjänst, Äldreomsorg, Hemtjänst
