Undersköterska till hemtjänsten
2026-04-21
Vårgårda kommun - här lyckas vi tillsammans!
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar invånarnas förväntningar. Med utgångspunkt i vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.
I Vårgårda kommun arbetar vi tillsammans med fokus på verksamhetens syfte och invånarnas behov. Vi vill vara en plats där drömmar kan bli verklighet, där trygghet och aktivitet går hand i hand och där alla kan känna sig hemma. Tillsammans fortsätter vi att utveckla en kommun där det är gott att leva, bo och verka!
Hemtjänsten i Vårgårda består av tre områden Centrum, Fridhem och Landsbygd. Vi har dygnet runt verksamhet dag, kväll och natt under veckans alla dagar. Hos oss är vi nyfikna och jobbar för ett tätt samarbete mellan hemtjänsten olika område, då vårt mål och strävan är att vara en hemtjänst.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-21
Dina arbetsuppgifter som undersköterska inom hemtjänsten är kreativa, roliga och omväxlande. Det är ett givande, flexibelt och självständigt arbete, där du möter brukare med olika behov av stöd och omsorg. Du utgår från brukarens behov och arbetar för goda möten och gott samarbete.
I arbetet ingår bland annat:
• Personlig omvårdnad
• Hushållsnära tjänster
• Hälso- och sjukvårdsuppgifter (utifrån delegation)
• Dokumentation
• Samverkan och samarbete
Arbetet sker i samarbete med andra yrkeskategorier såsom rehabpersonal, vårdbiträde, sjuksköterskor, biståndshandläggare samordnare och chef.Kvalifikationer
Vi letar efter fler kompetenta kollegor som vill arbeta i team med våra engagerade och kunniga medarbetare inom hemtjänsten i Vårgårda kommun.
Genomförd vård och omvårdnadsprogram eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För anställning som undersköterska krävs Socialstyrelsens bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.
Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift, meriterande om du har erfarenhet av att skriva genomförandeplaner.
Du behöver ha körkort och att kunna cykla.
Hemtjänsten är inne i ett utvecklingsarbete till att bli en hemtjänst, en del i detta arbete är att få ett fungerande arbetssätt kring fast omsorgskontakt, så vi lägger stor vikt att du kan skapa god kontakt med brukare och med deras anhöriga.
Vi ser tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg som meriterande.
Före erbjudande om anställning ska legitimation om yrkesbevis uppvisas, samt utdrag från belastning- och misstankeregister.
Urvalsarbetet sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Till vissa av kommunens tjänster krävs det ett utdrag från misstanke- och belastningsregister innan anställning kan ske. Vi kommer därför efterfråga detta av dig som erbjuds anställning hos oss i Vårgårda Kommun. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320843".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda kommun
(org.nr 212000-1454)
Kungsgatan 45
)
447 80 VÅRGÅRDA
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Anna Persson 0322-600640
9868222