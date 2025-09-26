Undersköterska till Hemtjänsten
2025-09-26
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!
Tjänsterna är placerade i Berga hemtjänstgrupp är en liten arbetsgrupp som består av 6 medarbetare. Liksom övriga hemtjänstgrupper utgår de från Högsby. Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Att arbeta i hemtjänsten innebär att du gör skillnad för en annan människa som är i behov av stöd, omsorg och hjälp i vardagen. Utifrån beviljade insatser görs en genomförandeplan tillsammans med varje enskild brukare, som sedan styr hur och när insatserna ska ske. Det kan vara personlig omvårdnad, dusch, städ, tvätt, utevistelse m m.
Du utför också vissa uppgifter efter delegering från sjuksköterska, t ex medicingivning. Vi använder det digitala dokumentationssystemet Viva, där du tar del av information samt självständigt dokumenterar de händelser som är viktiga för andra att ta del av.
I hemtjänsten jobbar du tillsammans med övriga undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och biståndshandläggare med brukaren i centrum. Tillsammans skapar vi en meningsfull vardag för våra brukare.Kvalifikationer
Du har ett genuint intresse för att jobba med människor! Det är viktigt att du har en stor empatisk förmåga och kan lyssna på och förstå brukarens olika behov samt att du har en vilja att tillgodose dessa behov på bästa möjliga sätt.
Tjänsten kräver att du är ansvarstagande och har ett flexibelt arbetssätt. Du har lätt för att samarbeta med arbetskamrater, andra professioner och inte minst med brukaren och hens anhöriga.
Du har en examen från vård- och omsorgsprogrammet, eller motsvarande utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Tjänsten kräver att du har god IT-kunskap för att kunna arbeta i de system som vi använder för t ex dokumentation, schemaläggning och personaladministration. Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och i skrift.
B-körkort är ett krav.
Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt
svenskt medborgarskap/arbetstillstånd innan tillsättning av tjänsten. Du ska också uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Högsby kommun samarbetar med rekryteringsverktyget OffentlígaJobb.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högsby kommun
Högsby kommun, Hemtjänst
Enhetschef
Enhetschef
Sandra Svensson sandra.svensson@hogsby.se 010-3566025
