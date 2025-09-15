Undersköterska till hemtjänsten
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Sedan våren 2021 organiseras verksamheterna inom vård och omsorg i ett kommunalt helägt bolag, Omsorg i Bjuv AB, som på uppdrag av förvaltningen ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att de invånare som behöver våra insatser kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Äldreomsorgen söker timvikarier med ett stort engagemang att arbeta med människor.
Arbetet innebär att hjälpa äldre i deras vardag genom att ge god omvårdnad och service utifrån individuella behov. Stora delar av arbetet utförs självständigt samtidigt som du arbetar med ett team där ni stöttar varandra. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att göra de äldres tillvaro trygg och meningsfull.
I arbetet ingår också delegerade sjukvårdsuppgifter och dokumentation.
Våra verksamheter på särskilt boende och hemtjänsten är pågående dygnet runt, därav förekommer arbetspass dag, kväll, natt och helg.
Inom hemtjänsten varierar transportmedel mellan gång, cykel och bil beroende på område.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller ha annan omvårdnadsutbildning som arbetsgivaren finner jämförbar.
Som person har du en positiv helhetssyn på människan där du utgår från den enskildes behov.
Du är flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt lätt för att samarbeta och kunna fatta egna beslut.
Ett gott bemötande och intresse för att arbeta med äldre är en förutsättning för att kunna ge en trygg vård och god service. Att du har god empatisk förmåga och ett gott bemötande både mot vårdtagare och kollegor ser vi som en självklarhet.
Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Du ska ha datavana.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
För att kunna arbeta i hemtjänsten krävs cykelvana samt körkort.
Är du intresserad av ett arbete där din insats gör skillnad för andra människor? Då har du hittat rätt.
Välkommen med din ansökan då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
För att kunna komma i fråga för en anställning i Omsorg i Bjuv AB, Bjuvs kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Registerutdraget uppvisas först vid erbjudande om anställning.
Du som söker och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Bjuvs kommun, där Omsorg i Bjuv är en del av koncernen, är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
