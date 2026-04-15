Undersköterska till hemtjänsten - Oxelösund
Vi söker dig som är en omsorgsfull och engagerad undersköterska med ett varmt hjärta för människor. Hos oss på Aleo Care får du ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad för våra kunder samtidigt som du blir en viktig del av ett stöttande och professionellt team. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära våra kunder i deras hem och bidrar till trygghet, självständighet och livskvalitet i vardagen. Hos Aleo Care värdesätter vi engagemang, ansvarstagande och vilja att utvecklas. För dig som vill finns möjlighet att med tiden ta på dig mer ansvar och utvecklas i din roll.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som undersköterska hos oss har du en central roll i kundernas liv. Arbetsuppgifterna varierar utifrån individuella behov och kan bland annat omfatta:
Personlig omvårdnad - hjälp med personlig hygien, på- och avklädning samt förflyttningar
Socialt stöd & samtal - skapa trygghet genom närvaro, samtal och omtanke
Stöd i vardagen - hjälp vid måltider, enklare hushållssysslor och andra moment som underlättar kundens vardag
Tillsyn & trygghetsskapande insatser - vara uppmärksam på kundens behov och bidra till en säker omsorg
Medicindelegering - överlämning av läkemedel enligt ordination samt dokumentation och uppföljning enligt gällande rutiner
Dokumentation - dokumentera insatser enligt biståndsbeslut och genomförandeplan
Trygghetslarm - snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Oxelösunds kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 06.45-22.00. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.
Vem är du?
Vi söker dig som delar vår syn på att omsorg görs med hjärtat och som vill bidra till en trygg och professionell hemtjänst. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Undersköterskeutbildning - med godkänd utbildning och gärna erfarenhet från hemtjänst eller liknande verksamhet
Flytande svenska - du uttrycker dig väl i tal och skrift och dokumenterar enligt rutiner
B-körkort - du är en trygg och van bilförare
Cykelvana - du känner dig bekväm med att cykla mellan kunder
Ansvarstagande & stresstålig - du tar initiativ, planerar ditt arbete och behåller lugnet i pressade situationer
Självständig & samarbetsvillig - du arbetar självständigt men trivs i team
Empatisk & kommunikativ - du är lyhörd, respektfull och har lätt för att skapa förtroende
Flexibel & lösningsorienterad - du anpassar dig i en föränderlig vardag och hittar vägar framåt
Digitalt van - du använder mobil och dokumentationssystem i arbetet
Medicindelegering (meriterande) - erfarenhet av medicindelegering och vana vid läkemedelshantering enligt rutin
Tjänstgöring och anställningsvillkor
Tjänstgöring: måndag-fredag samt varannan helg. Tjänstgöringsgrad: 60-90% Arbetstider: 06.45/07.00-15.30 Anställningsform: tillsvidare med sex månaders provanställning. Arbetsplats: du utgår från vårt kontor i Oxelösund och arbetar inom Oxelösunds kommun
Vi tar ej emot ansökningar per mejl.
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
https://aleocare-1650395460.teamtailor.com
Skogsvägen 22 (visa karta
)
613 40 OXELÖSUND Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Matilda Johansson matilda@aleocare.se 0762301802
