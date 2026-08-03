Undersköterska till hemtjänst Linden
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Htj Linden / Undersköterskejobb / Söderhamn Visa alla undersköterskejobb i Söderhamn
2026-08-03
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Htj Linden i Söderhamn
Är du utbildad undersköterska? Vill du bli en del i ett kreativt och engagerat arbetslag som genom sitt arbete gör stor skillnad för människor i behov av omsorg? Vi ser fram emot din ansökan!
Ditt uppdrag
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ge stöd och hjälp till våra brukare i deras vardag. Arbetet omfattar bland annat personlig omvårdnad, stöd vid måltider, förflyttningar, inköp samt sedvanliga hushållssysslor.
Du kommer att vara fast omsorgskontakt för ett antal brukare och ansvara för att planera, genomföra och följa upp deras insatser utifrån individuella behov. Det kan exempelvis handla om stöd vid dusch, inköp, promenader och städning.
I tjänsten ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, såsom läkemedelshantering, insulinadministrering samt stöd vid träning enligt ordination. Du ansvarar också för dokumentation, upprättande och uppföljning av genomförandeplaner samt hantering av trygghetslarm.
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll och helg enligt rullande schema. Möjlighet till frivilliga delade turer finns.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi är ett glatt gäng på 23 medarbetare som gärna ser att vi blir några fler. Hemtjänst Linden har ett stort geografiskt hemtjänstområde som bedriver sin verksamhet på västra ytterområdet. Vår hemtjänstlokal ligger i Bergvik.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen är meriterande.
Dator och mobiltelefon är viktiga arbetsredskap i det dagliga arbetet, vilket innebär att du behöver ha god digital kompetens. Arbetet innefattar dokumentation samt löpande kommunikation med brukare, anhöriga och andra yrkesgrupper. Därför behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav eftersom arbetet innebär resor mellan brukarnas hem.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du har lätt för att skapa professionella och förtroendefulla relationer och kan anpassa ditt bemötande efter varje situation. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett strukturerat och lösningsfokuserat arbetssätt. Samtidigt trivs du med att arbeta i team och samarbetar väl med kollegor och andra professioner. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, visar ett gott bemötande i alla situationer och har förmåga att se helheten. Du förstår din roll och ditt uppdrag och arbetar alltid utifrån brukarens behov och verksamhetens bästa.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
I samband med rekrytering kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och som en del av vår lämplighetsprövning.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Söderhamns kommun (visa karta
)
826 80 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Htj Linden Kontakt
Enhetschef
Marie Svensson marie.svensson@soderhamn.se 0270-73377 Jobbnummer
10020284