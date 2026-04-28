Undersköterska till Hemstjänst Söder
Heby Kommun / Undersköterskejobb / Heby Visa alla undersköterskejobb i Heby
2026-04-28
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Drivs du av ge andra möjlighet till ett självständigt och tryggt liv?
Rollen
Som undersköterska i hemtjänsten får du en uppskattad och viktig roll. Du gör skillnad i vardagen och i livet för våra omsorgstagare.
I din roll kommer du:
Stötta och hjälpa omsorgstagare med personlig omvårdnad, hushållssysslor och läkemedelshantering på delegerat uppdrag av sjuksköterska
Arbeta utifrån ett hälsofrämjande synsätt för att stärka individens förmågor och skapa trygghet
Samarbeta i team med fokus att öka livskvalitet för våra omsorgstagare. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och verktyg för att stärka det personcentrerade arbetet på din arbetsplats
Det här är vi
Vi i hemtjänst söder består av två enheter. En enhet som arbetar i yttre Heby, Morgongåva, Runhällen/Huddunge och närliggande områden samt en enhet som arbetar i centrala Heby. Vår utgångspunkt är Lövsta äldreboende i Heby.
• Hos oss är nyckelorden delaktighet, utveckling och gemenskap! Vi brinner för de vi arbetar med och vårt mål är att skapa trygghet, kontinuitet och individanpassad omsorg genom teamarbete och en fast omsorgskontakt. Enhetschef, Hemtjänst Söder/Centrum
Just nu har vi en tillsvidareanställning med fördelning om 75 % inom vår enhet hemtjänst söder och 25% inom övriga verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltningen.
Arbetstiderna är fördelade under dag- och kvällstid och under helger.
Är det här du?
Vi vill att du:
Är utbildad undersköterska och kan vid behov uppvisa yrkesbevis från Socialstyrelsen
Har tidigare arbetslivserfarenhet som undersköterska
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift - för att du ska kunna kommunicera och dokumentera korrekt
Har goda IT-kunskaper
Har B-körkort
Är flexibel, lyhörd och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med människor
Kan arbeta både självständigt och i team samt anpassa dig till förändringar
Du behöver, utöver medicindelegering, kunna ta delegering för insulin, Fragmin, stomi och dialys. Tidigare delegering inom något av dessa områden är meriterande. Även tidigare erfarenhet som undersköterska inom just hemtjänst och/eller äldreomsorg är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på www.heby.se
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
Tingsgatan 11 (visa karta
)
744 88 HEBY
För detta jobb krävs körkort.
Hemtjänst söder
9878870