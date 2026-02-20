Undersköterska till Hälso- och sjukvårdsorganisationen
2026-02-20
Hälso- och sjukvårdsorganisationen i Finspång söker undersköterska inför sommaren 2026.
Vill du ha ett roligt, omväxlande och meriterande arbete inom hälso- och sjukvården i kommunal verksamhet? Då kan ett semestervikariat hos oss vara rätt arbete för dig!
Hälso- och sjukvårdsorganisationen i Finspång är en organisation som innefattar sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vårt uppdrag är att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende, hemsjukvård och i verksamheter enligt LSS.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i hälso- och sjukvårdsorganisationen kommer du att stötta sjuksköterskorna med diverse olika uppdrag. Du kommer bland annat utföra provtagningar som exempelvis venösa blodprover, sköta såromläggningar, dela enkla dosetter, hämta och lämna prover och material, packa upp varor och fylla på i förråd. Du kommer att ha ansvar för egna arbetsuppgifter och samtidigt vara beredd på att ställa om för att utföra insatser där du behövs bäst. Du kommer jobba antingen med hemsjukvård eller tillsammans sjuksköterskorna på särskilt boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av att utföra mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation av sjuksköterska. Som person är du självständig och kan organisera ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra. Du är trygg och stabil i din yrkesroll samt har en god känsla för service. Med din positiva inställning och ditt engagemang för hälso- och sjukvårdsarbete anpassar du dig lätt till ändrade omständigheter och ser förändringar som nya möjligheter.
Du ska kunna läsa och kommunicera på svenska för att tillgodose den information som ingår i ditt arbete. Datorvana krävs då dokumentation är en arbetsuppgift. B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Sommarvikariat med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är förlagd dagtid vardagar.
Urval sker löpande och kan tjänsterna kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande Ersättning
