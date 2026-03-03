Undersköterska till Hallsbergs kommun
Hallsbergs kommun / Undersköterskejobb / Hallsberg Visa alla undersköterskejobb i Hallsberg
2026-03-03
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallsbergs kommun i Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att bidra till livsglädje och välmående?
Nu söker vi en undersköterska till Hemvård Öster i Hallsbergs kommun.
Om verksamheten
Att arbeta med vård och omsorg är ett viktigt arbete och att arbeta med äldreomsorg innebär att "göra skillnad". Vår verksamhet utgår från den nationella värdegrunden för äldre, med personal som arbetar med ett gott bemötande mot både brukare, anhöriga och varandra, samt med respekt för brukarens självbestämmande. Vilket skapar en trygghet och meningsfullhet med god kvalitet i omvårdnaden.
Hemvård Öster är en hemtjänstgrupp som har sin utgångspunkt i centrala Pålsboda. Gruppen har sina lokaler på Sköllergården.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska vid Hemvården Öster kommer du att arbeta med att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Vi utför arbetet i brukarnas hemmamiljö och ska alltid skapa bästa möjliga möte med såväl brukare som anhöriga. Du kommer att ha delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarens individuella behov. I ditt arbete ingår även vardagliga sysslor såsom exempelvis städning, måltidsstöd och tvätt.
Dokumentation enligt gällande lagstiftning är också en viktig del av arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen från Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser positivt på att du har arbetat några år som undersköterska. Du skall känna dig bekväm med att hantera delegerade HSL-insatser såsom medicin- och insulindelegation. Arbetet består av många kontaktytor samt dokumentation, vilket ställer krav på att du hanterar svenska väl, både i tal och i skrift.
För att lyckas i denna roll ser vi att du är flexibel i ditt förhållningssätt och kan anpassa dina uppgifter utifrån brukarens och verksamhetens behov. Då vi verkar i en föränderlig verksamhet och du kommer arbeta på delegation ställer det krav på nyfikenhet och vilja att utvecklas. Vi ser också att du är mogen i ditt förhållningsätt och känner ett ansvar för brukare, kollegor och verksamheten i sin helhet. Vi tror också att du med din positiva inställning har lätt att samarbeta med andra och bidrar till ett härligt arbetsklimat. Stor vikt kommer således läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav. Samt att även kunna cykla.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Arbetstiderna är förlagda till såväl dag, kväll samt helger.
Sysselsättningsgrad 100%.
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-04-02.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Jannike Jansson-Hammargren jannike.jansson-hammargren@hallsberg.se 0582-68 60 67 Jobbnummer
9774262