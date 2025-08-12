Undersköterska till Gustafkliniken, Lidingö
2025-08-12
Vi söker en undersköterska som kan bli en del av vårt team på vårdcentralen Gustafkliniken, Lidingö.
Gustafkliniken är en familjeägd vårdcentral som drivs av dess grundare och ägare, vilken har haft ett livslångt engagemang i vården och dess utveckling. Hos oss värnar vi om vår personal - inte bara i ord utan i handling. Gustafkliniken är en liten mottagning där vi alla hjälps åt och arbetar nära tillsammans. Vi har kollektivavtal och är anslutna till Vårdföretagarna.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med dokumenterad erfarenhet av arbete inom laboratorium, mottagning och hemsjukvård. Du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i ett mindre team där flexibilitet och ansvarstagande är viktigt.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Provtagning och arbete i laboratorium
Patientomhändertagande på mottagning
Insatser inom hemsjukvård
Arbete i receptionen kan förekomma
Arbetstid
Tjänsten är på heltid med arbetstid förlagd:
Vardagar mellan kl. 07:00-17:00
Lördagar kl. 08:30-14:30 (kan förekomma)Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning
2-4 års erfarenhet där arbete i laboratorium, mottagning och hemsjukvård ska ingå/ska ha ingått.
God datorvana och erfarenhet av journalsystem
Svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
B-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: sabina.kings@gustafkliniken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gustafkliniken AB
(org.nr 559302-6882), http://www.gustafkliniken.se
Lejonstigen 2 (visa karta
)
181 32 LIDINGÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vice verksamhetschef
Sabin Kings sabina.kings@gustafkliniken.se Jobbnummer
9455347