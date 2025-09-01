Undersköterska till Fullriggarens vårdboende
Är du undersköterska med erfarenhet av demens? Då vill vi gärna ha dig i vårt team!
Om arbetsplatsen
På Råå, alldeles intill Öresund med sina vackra stränder och härliga promenadstråk, hittar du Fullriggarens vårdboende. Vi arbetar teambaserat, vilket innebär att undersköterskor, sjuksköterskor, enhetschefer, arbetsterapeut och fysioterapeut tillsammans med hyresgäster och anhöriga samarbetar mot det gemensamma målet att skapa en trygg vardag med hög livskvalitet.
Fullriggaren är en Silviacertifierad enhet, vilket innebär att all personal har fått särskild utbildning för att möta personer med demens och att vi arbetar strukturerat med demensfrågor. Vi bedriver personcentrerad vård och omsorg dygnet runt, årets alla dagar.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt och du förväntas ha ett gott bemötande mot både hyresgäster och anhöriga såväl som kollegor.
I arbetet som undersköterska ger du vård, omsorg och service som skapar trygghet, delaktighet och god livskvalitet för de boende. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ge stöd vid måltider, social samvaro samt att utföra delegerade HSL-insatser, såsom träningsinsatser, medicinöverlämning och såromläggning.
Andra arbetsuppgifter är dokumentation enligt gällande lagstiftning samt kontaktmannaskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av att arbeta med personer med olika demenssjukdomar. Av erfarenhet vet du hur viktigt det är att möta varje individ utifrån deras behov och önskemål och du har förmågan att uppfatta behov även när den enskilde inte kan uttrycka det själv. Vidare är du trygg i din dokumentationskunskap, bekväm med att använda digitala hjälpmedel och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med våra kvalitetsregister Senior Alert och BPSD.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som person är du ansvarsfull och du har lätt för att ställa om när behovet kräver det. Du både vill och kan arbeta i team och ser ett gott samarbete som en framgångsfaktor i ditt arbete.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Arbetstider: Tjänsterna är förlagda på dag- och kvällstid. Vi arbetar både vardagar och helger.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid eller enligt önskad sysselsättningsgrad
Tillträdesdatum: 2026-01-19
Antal tjänster: 2
