Undersköterska till Ehrenborg, vikariat
2026-02-17
Perstorp
Östra Göinge
Kristianstad
Osby
Ehrenborg är ett äldreboende med totalt 33 lägenheter fördelat på 3 våningar.
Här bor både personer som har en demensdiagnos och personer som är somatiskt sjuka.
Boendet ligger centralt i Hässleholm med 5 minuters gångavstånd till centralstationen. Boendet är Stjärnmärkt, vilket innebär att vi arbetar personcentrerat för att ge en god vård och omsorg.
Söker du ett aktivt arbete där du får möta människor och göra skillnad varje dag? Vi söker dig som vill bidra med omtanke, kompetens och engagemang, när det betyder som mest.
Det här erbjuder vi dig!
Som undersköterska på ett särskilt boende arbetar du tillsammans med dina kollegor med att ge omvårdnad anpassad till individen. Vi stöttar våra omsorgstagare med personlig omvårdnad, vardagsrehabilitering och social aktivering för att ge en meningsfull vardag.
Du följer basala hygienrutiner, bär arbetskläder och har ett respektfullt och professionellt bemötande mot både omsorgstagare, kollegor, anhöriga och andra personer vi möter i vårt arbete.
Det här kommer du få jobba med:
Hjälpa till med personlig omvårdnad, till exempel dusch, hygien, påklädning och toalettbesök samt stöttning vid måltider
Arbeta efter en personcentrerad vård där du anpassar stödet efter individens unika behov och önskemål
I rollen ingår att ge läkemedel vilket innebär att du behöver ta emot delegering från legitimerad personal
Stödja i vardagliga sysslor som städning, tvätt och mindre inköp i närområdet
Delta i sociala aktiviteter, ge stöd och vägledning
Dokumentera och vara uppdaterad i digitala system
Skriva tydliga journaler, dokumentera enligt riktlinjer samt upprätta och följa genomförandeplaner för att säkerställa god kvalité och säker vård
Samarbeta med kollegor, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut samt samverka med anhöriga
Följa arbetsplatsens rutiner och riktlinjer
Vara kontaktman eller fast omsorgskontakt och tillsammans med den enskilde planera hur insatserna ska utföras
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Du som söker är utbildad undersköterska. Du har god datorvana och goda kunskaper i svenska, både i läs, tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från omvårdnadsarbete och demensvård.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper och söker dig som är trygg, flexibel och tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Du har en god förmåga att samarbeta och skapa relationer med ett respektfullt och hjälpsamt bemötande. Du har förståelse för andra människors behov och känslor.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller ett giltigt uppehålls- och/ eller arbetstillstånd.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen: Beställ registerutdraget som heter Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.
Vi genomför språktest för tjänster inom äldreomsorgen, därför kan du behöva genomföra ett test innan en eventuell anställning.
För att bli anställd som undersköterska hos oss behöver du uppvisa bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller intyg från arbetsgivare om fast anställning som undersköterska 1 juli 2023. Bifoga detta i din ansökan.
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
