Undersköterska till Dagverksamheten Vännen
Tomelilla Kommun / Undersköterskejobb / Tomelilla
2026-02-06
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla Kommun i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Dagverksamheten Vännen på Norrevång i Skåne-Tranås är en trygg och meningsfull mötesplats för personer med demenssjukdom. Verksamheten syftar till att stärka individens resurser, skapa struktur i vardagen och erbjuda social gemenskap i en lugn, respektfull och personcentrerad miljö.
Som ny kollega blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat arbetslag med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder. Vi arbetar nära varandra och lägger stor vikt vid samarbete, öppen kommunikation och ett professionellt bemötande, där varje medarbetares perspektiv är värdefullt.
Verksamheten bedrivs i anpassade och hemtrevliga lokaler på Norrevång, med tillgång till både gemensamma utrymmen och närmiljö som möjliggör variation i aktiviteter.
Dagen formas utifrån deltagarnas behov, intressen och dagsform och kan innehålla social samvaro, samtal, skapande aktiviteter, musik, rörelse och vardagsnära sysslor som stärker trygghet, delaktighet och välbefinnande.
Vi är en arbetsplats som välkomnar mångfald och ser olikheter som en tillgång. Här finns utrymme för engagemang, idéer och utveckling, och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten i verksamheten med fokus på både deltagarnas och medarbetarnas bästa.
I Tomelilla kommun skapar vi förutsättningarna för att möjliggöra heltidsarbete, vilket leder till många kollegor och större möjlighet till kompetensutveckling. Placeringen är till 80% på Dagverksamheten Vännen. Resterande tid upp till heltid utgörs av resurspass på andra enheter inom äldreomsorgen i Tomelilla kommun.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som medarbetare i dagverksamhet för personer med kognitiv svikt arbetar du med att skapa trygga, meningsfulla och strukturerade dagar för deltagarna. Arbetet innebär att planera och genomföra individanpassade aktiviteter, ge stöd i social samvaro och vardagliga situationer samt bidra till en lugn och förutsägbar miljö.
Du samarbetar nära kollegor, uppmärksammar förändringar i deltagarnas mående och dokumenterar enligt gällande rutiner. För att trivas i rollen behöver du tycka om att arbeta personcentrerat, vara lyhörd, flexibel och ha intresse för människor med kognitiv svikt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, trygg och ansvarstagande i din yrkesroll. Du är empatisk, kreativ och initiativrik, med en god förmåga att ta ansvar för ditt arbete. Som person har du lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Du har en förmåga att se varje deltagare och kan planera dagen utifrån individernas behov, med målet att bevara och stärka individens förmågor.
För att bli aktuell för tjänsten krävs:
* Utbildning som undersköterska alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Tidigare arbetslivserfarenhet inom dagverksamhet, demensvård eller liknande verksamhet
* Grundläggande kunskap om kognitiv svikt och demenssjukdomar
* Förmåga att arbeta personcentrerat och anpassa bemötande och aktiviteter efter individens behov
* God förmåga att samarbeta med kollegor och gäster
* Förmåga att kommunicera obehindrat i svenska språket såväl i tal som skrift
* Förmåga att dokumentera enligt gällande rutiner
Det är meriterande om du:
* Är utbildad specialistundersköterska, exempelvis med inriktning demens, äldre eller psykiatri
* Har utbildning eller erfarenhet som äldrepedagog
* Har fördjupade kunskaper inom personcentrerad omsorg, lågaffektivt bemötande eller kognitivt stöd
* Har erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter i grupp och individuellt
* Erfarenhet av dokumentation i system Combine
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304609". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Kontakt
Tf. Enhetschef
Catarina Walters catarina.walters@tomelilla.se Jobbnummer
9726704