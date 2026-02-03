Undersköterska till Dagkirurgi Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2026-02-03
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad i Kristianstad
, Hässleholm
, Lund
, Ystad
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du utbildad undersköterska med ett intresse för dagkirurgi? Vi söker en ny kollega som vill bidra till att våra patienter får den bästa vården.
Verksamhetsområde anestesi/operation/intensivvård bedriver verksamhet på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och består av centraloperation, uppvakningsavdelning dagkirurgi, anestesimottagning, postoperativ avdelning, sterilteknisk enhet, smärtmottagning samt intensivvårdsavdelning.
Hos oss på (CSK) utför vi cirka 4000 dagoperativa operationer per år, varav ungefär en fjärdedel är barn. Dagkirurgi Kristianstad (DagOp) har totalt cirka 19 platser uppdelat i DagOp A som främst övervakar vuxna patienter och DagOp B som i första hand övervakar barn. Vår arbetsgrupp består av specialistsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och undersköterskor. I det dagliga arbetet finns det alltid två anestesiläkare tillgängliga. Vi har även en för Sverige unik anestesimottagning där anestesisjuksköterskor träffar alla dagoperativa patienter inför anestesi.
CSK är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Sjukhuset erbjuder invånarna i upptagningsområdet vård inom de flesta specialiteter. Vi är cirka 2 600 medarbetare. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en undersköterska till ett vikariat 2026-03-01 till 2027-08-31. Här får du ett varierande arbete tillsammans med engagerade kollegor!
I rollen som undersköterska hos oss arbetar du med pre- och postoperativ omvårdnad och övervakning av patienter. I rollen arbetar du även i våra journal- och dokumentationssystem, Melior och Orbit. Vi har ett nära samarbete mellan de olika yrkeskategorierna samt ett öppet och positivt arbetsklimat. Vi värdesätter medarbetares utvecklingsmöjligheter och delaktighet i verksamheten. Här arbetar vi ständigt med att utöka vårt goda bemötande gentemot våra patienter.
Som ny medarbetare hos oss erbjuds du en skräddarsydd introduktion baserat på dina tidigare erfarenheter. En anställning på DagOp innebär dag- och kvällstjänstgöring, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur eller är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar. Därtill har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt arbetslivserfarenhet som undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete från barnsjukvård, akutsjukvård och/eller intensivvård. Har du erfarenhet av arbete i Melior och/eller Orbit är det också meriterande.
Vi söker dig som är strukturerad och har god förmåga att prioritera i ditt arbete utifrån ändrade omständigheter. Du är noggrann i din undersköterskeroll och tar hand om patienterna utifrån deras olika behov samt ger dem ett gott bemötande. Som person är du engagerad, initiativrik och öppen för nya utmaningar samt möjligheter. Vi vill även att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmaste chef. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Malin Rosander, Enhetschef 044-309 43 62 Jobbnummer
9720652