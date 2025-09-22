Undersköterska till Björkgården, Tystberga
2025-09-22
Om jobbet
Som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende. Varje dag på Forenede Care är du med och formar framtidens äldreomsorg tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Vi söker nu en undersköterska till vårt hemtrevliga äldreboende i Tystberga. Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare. Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998. Hos oss kan du vara trygg som arbetstagare då vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Med en kultur fylld av värme, glädje och stort engagemang arbetar vi kvalitativt med fokus på att alla vi arbetar för att alla ska få leva livet, hela livet. Undersköterska på Björkgården - omsorgsarbete med kvalitet i fokus
Som undersköterska på Björkgården erbjuder du individanpassad omsorg, vård och service till våra boende utifrån deras önskemål och behov. Arbetet sker i enlighet med biståndsbeslut och våra gemensamma rutiner, med ett stort fokus på kvalitet, trygghet och respekt för varje persons självbestämmande. Ditt bemötande spelar stor roll för att våra boende ska känna sig sedda och delaktiga varje dag. Exempel på arbetsuppgifter för dig som undersköterska
Ge omvårdnad och stöd utifrån vårdtagarens behov Hjälpa till med personlig hygien, påklädning och måltider Svara på larm och bidra till en trygg miljö Medverka vid sociala aktiviteter, samtal, promenader och utflykter Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från legitimerad personal Dokumentera enligt gällande rutiner Vem söker vi till underskötersketjänsten? Vi letar efter dig som är lyhörd, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att arbeta med äldre. Du har en god empatisk förmåga, skapar naturligt trygghet i nya situationer och har lätt för att samarbeta - samtidigt som du självständigt tar egna initiativ. Intyg från Socialstyrelsen som undersköterska Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Meriterande med erfarenhet från äldreomsorg/demens Beskrivning av tjänsten Tjänsten omfattar 80% deltid och inleds med sex månader provanställning. Självklart har vi kollektivavtal och arbetar aktivt med arbetsmiljö och trivsel. Tystberga är beläget strax utanför Nyköping och det är till fördel att ha B-körkort och tillgång till bil.
Du är efterlängtad - välkommen till oss!
Ansök senast 251012
Kontaktperson:
Veronica Boström verbos@forenedecare.se
tel. 072 180 16 47 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
