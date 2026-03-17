Undersköterska till Björkgården Tystberga
2026-03-17
Hos oss på Forenede Care, Björkgården i Tystberga söker vi en omtänksam och engagerad undersköterska som vill arbeta i ett varmt och professionellt team.
Vi värdesätter en trygg och stimulerande miljö där våra boendes välbefinnande står i centrum. Som undersköterska hos oss bidrar du till en god omvårdnad och deltar i det dagliga arbetet med att skapa en meningsfull vardag för våra boende. Du arbetar nära kollegor, närstående och andra professioner för att säkerställa hög kvalitet i omsorgen.Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, ansvarstagande och har god förmåga att samarbeta. Det är viktigt att du har ett gott bemötande och kan möta boende med respekt och värme.
Vi söker dig som:
Har undersköterskeutbildning
Talar och förstår svenska väl i tal och skrift
Har en god förmåga att dokumentera och följa rutiner
Är flexibel, självgående och lösningsorienterad
Har förståelse för personcentrerad omvårdnad och värdesätter integritetDina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss ansvarar du för omvårdnad, personlig hygien, medicinadministration enligt delegationsrutiner, förebyggande vård och dokumentation i enlighet med verksamhetens riktlinjer. Du deltar i vårdplaneringar, aktiviteter och samverkan med anhöriga och andra professioner. Arbetet innebär både självständiga uppgifter och att arbeta i team för att säkerställa en trygg och stimulerande vardag för våra boende.
Tillsvidareanställning med 6 månader provanställning
Deltid 80%
Start enligt överenskommelse
Meriterande
Erfarenhet från äldreomsorg eller demensvård
Vidareutbildning inom demens, palliativ vård eller geriatrik
Erfarenhet av dokumentation i journalsystem
Vad får du av oss?
Påverkan - möjlighet att bidra till förbättringar i verksamheten
Personlig utveckling och kompetensutveckling
Trygghet och kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi vill att du som medarbetare ska trivas, utvecklas och känna stolthet över ditt arbete. Vår värdegrund med orden ansvar, engagemang och omtanke genomsyrar vårt arbete och vardag.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Kontaktperson: Veronica Boström E-postadress: verbos@forenedecare.se
Telefonnummer: 0721801647
Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Björkgårdsvägen 4 (visa karta
)
611 74 TYSTBERGA Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9803594