Undersköterska till bemanningspool
2026-02-27
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Välfärdsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Välfärdsförvaltningen består av de tre avdelningarna vård och omsorg, stöd och IFO (individ och familjeomsorg). Avdelning vård och omsorg består av enheter inom äldreboenden, hemtjänst och kommunal primärvård. Avdelning stöd innefattas av LSS. Avdelning IFO består av socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, socialpsykiatri och biståndsenhet.
Vill du ha ett meningsfullt och omväxlande arbete som skapar stort värde för andra människor? Vi söker nu dig som vill arbeta i vår bemanningspool.
Nu söker vi inom Kompetens- och Resurscenter dig som undersköterska som vill bli en del av vår bemanningspool. Arbetet kommer främst vara inom hemtjänst, men även andra verksamheter inom Vård- och Omsorg samt LSS/Stöd kan bli aktuella. Vi strävar efter en stark gemenskap och gott samarbete för att främja en god arbetsmiljö, där vårt fokus ligger på välmående, hälsa och trygghet för de personer som behöver vårt stöd samt för dig och dina kollegor.
Beskrivning av arbetet
Du kommer ingå i en bemanningspool som arbetar i de verksamheter som behov finns. Arbetet kommer innefatta den dagliga omvårdnaden av våra äldre som du skall utföra med en god kvalitet och anpassa efter deras individuella behov och de situationer som uppstår. Att arbeta i en bemanningspool innebär höga krav på flexibilitet och samarbete då man kommer arbeta tillsammans med många kollegor och i flera verksamheter.
Arbetstiden är förlagd till både dag- och kvällstid samt arbete varannan helg.
Vi söker dig som
- är utbildad undersköterska.
- har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
- har erfarenhet av arbete med läkemedel via delegering från sjuksköterska.
- har B-körkort samt tillgång till egen bil.
- har mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift, för att kunna utföra en trygg omvårdnad med hög kvalitet och tillgodose våra äldres behov.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter din samarbetsförmåga samt att du är flexibel och snabbt kan anpassa dig till nya situationer. Likaså uppskattar vi att du är trygg, stabil och inlyssnande i ditt bemötande samt skapar och bibehåller relationer med såväl äldre och deras anhöriga som kollegor och chefer.
Vi erbjuder dig
- stimulerande arbetsuppgifter.
- förmånligt friskvårdsbidrag, ett aktivt nätverk av hälsoinspiratörer på arbetsplatserna, rabatter på gymkort samt gratis träning i träningslokalen Styrkan.
- generös kompetensutveckling.
- fördelaktig tjänstepensionsavsättning samt möjlighet till semesterväxling.
- ett ledarskap som bygger på våra värdeord: mod, engagemang, tydlighet och tillit.
Vi vill informera dig om
- att språktester kommer att användas för att verifiera din förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
- att utdrag från belastningsregister behöver uppvisas innan anställning, detta görs via vår leverantör Fortcheck.
- att intervjuer sker löpande, så du är varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
• görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
• görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
• görs kontroll gentemot IVO:s register.
• behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett heltidsjobb.
Munkedals kommun
Välfärdsförvaltningen, Avd Vård och omsorg, Kompetens- och resurscenter
