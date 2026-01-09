Undersköterska till Bäckgårdens demensboende!
2026-01-09
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
Visa alla jobb hos Gnosjö kommun, Socialförvaltning i Gnosjö
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Vill du arbeta på ett hemtrevligt särskilt boende i Gnosjö som värdesätter teamarbete och personcentrerat förhållningssätt? Då är Bäckgårdens demensboende något för dig. Bäckgården är beläget centralt i Gnosjö och har tre avdelningar för personer med demenssjukdom med totalt 26 lägenheter. Boendet har en inhägnad trädgård samt en dagverksamhet. På Bäckgården arbetar vi med BPSD registret och Senior alert, detta gör att vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor och rehabpersonal för att våra äldre ska må så bra som möjligt. Vi arbetar också med att erbjuda de äldre aktiviteter varje dag, då vi ser att detta är en viktig del i ett meningsfullt liv. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
* Omvårdnadsarbete kring personer med demenssjukdom
* Dokumentation
* Arbetsuppgifter som fast omsorgskontakt
* Samla in uppgifter och registrera i BPSD registret samt Senior alert
* Eventuella ombudsroller kan förekommaKvalifikationer
Undersköterskeutbildning är ett krav.
Demensutbildning kan ses som meriterande men är inget krav.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298578". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö kommun
(org.nr 212000-0506), http://www.gnosjo.se Arbetsplats
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Kontakt
Enhetschef
Merja Nyblom merja.nyblom@gnosjo.se 0370-33 13 38 Jobbnummer
