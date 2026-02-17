Undersköterska till Ängs- och Rosengården

Haparanda kommun / Undersköterskejobb / Haparanda
2026-02-17


Välkommen till socialförvaltningen - där vi gör skillnad varje dag! Vårt uppdrag är att erbjuda förstklassig vård och omsorg samt bedriva verksamheter som stöttar individer i att leva självständiga och aktiva liv.
Hos oss arbetar vi med hjärta och engagemang för att skapa en trygg och stödjande miljö för alla i vår kommun. Vi söker nu passionerade och omtänksamma medarbetare som vill vara med och forma framtidens omsorg i Haparanda.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till att förbättra livskvaliteten för våra invånare? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!
Socialförvaltningen är uppdelad i två avdelningar; Stöd och omsorg som har till uppgift att ge äldre och personer med funktionsnedsättningar en god omvårdnad; och individ- och familjeomsorgen som arbetar med områdena missbruksvård, barn- och ungdomsvård, ekonomi och familjerätt. Alla som bor och vistas i kommunen tillförsäkras social och ekonomisk grundtrygghet och en skälig levnadsnivå.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Arbetsuppgifter
Som undersköterska på vård- och omsorgsboendet Klippan, Rosen- och Ängsgården kommer du att bli erbjuden lärorika och meningsfulla arbetsuppgifter. Du ingår i ett team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehabpersonal arbetar i nära samverkan där vi jobbar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Arbetet innebär att utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter som exempelvis personlig omvårdnad, medicinering och andra delegerade HSL -insatser, aktiviteter, social samvaro m.m

Du erbjuds ett introduktionspaket med digitala utbildningar och har även möjlighet till kompetensutveckling i arbettet.

Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, erfarenhet av liknande arbete är meriterande. I ditt arbete möter du personer som är i behov av stöd och omsorg , där ditt engagemang är viktigt och gör skillnad.

Anställningen

Du behöver ha en undersköterskeutbildning. Arbetsspråket är svenska, så arbetet kräver att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Kunskaper i det finska språket är meriterande, då många av våra boende är finsktalande. Du ska vara minst 18 år.

• Vi tillämpar individuell lönesättning.
• Krav på utdrag ur Polisens belastningsregister.



Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)
(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Haparanda kommun (org.nr 212000-2775)

Arbetsplats
Haparanda Kommun

Kontakt
Enhetschef
Pia Kultima
pia.kultima@haparanda.se
092226629

Jobbnummer
9746261

