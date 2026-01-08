Undersköterska till Alen, vikariat
2026-01-08
Alen är ett vård- och omsorgsboende som ligger i centrala Mariestad. Här har vi fräscha lokaler och trivsam arbetsmiljö. Dessutom har vi en fantastisk utemiljö med naturen nära inpå knuten! Boendet invigdes i december 2018 med tre enheter och för drygt ett år sedan öppnades den fjärde enheten.
Vi söker nu två undersköterskor för längre vikariat som vill vara med och bidra till en god omvårdnad för våra härliga äldre!
Är du utbildad undersköterska som är lyhörd och inspirerande? Trivs du att arbeta i team och har ett flexibelt förhållningssätt? Då kan du vara en av dem vi letar efter!Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs av personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter, social samvaro och vardagssysslor. Till arbetet hör även ett nära samarbete med enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Du kommer också att ha många anhörigkontakter.Vi arbetar med kontaktmannaskap och ombudsuppdrag där du som medarbetare både har möjlighet att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten.
Vi arbetar med sjuveckorsscheman dag, kväll och helg. Det innebär att du arbetar tre av sju helger, du är ledig två helger i rad under schemaperioden.
Tjänsterna vi nu ska tillsätta innebär två längre heltidsvikariat. Det ena är mellan 1 februari 2026 - 18 juni 2027, det andra är mellan 2 mars 2026 - 31 december 2026.
Här arbetar 40 fantastiska medarbetare som har nära till skratt och roligt på jobbet. Tillsammans bidrar vi till att göra skillnad för våra vårdtagare! Välkommen att bli en del av oss!Kvalifikationer
För att vara aktuell för en tjänst hos oss ska du vara utbildad undersköterska och gärna ha arbetserfarenhet från äldreomsorgen. Har du även en påbyggnadsutbildning till specialistundersköterska är det meriterande.
Vi söker dig som är en lyhörd, positiv och trygg person i mötet med vårdtagaren. Du besitter goda omvårdnadskunskaper och du är flexibel eftersom arbetet bygger på ett nära samarbete med dina kollegor där du förväntas kunna rycka in och stötta vid behov även på andra enheter.
Då vi arbetar med mycket aktiviteter - både veckovisa men även årsbundna och temainspirerade, är det en fördel om du är en påhittig och kreativ person.
Du förväntas ha goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt. Detta för att du ska kunna få och ge muntlig och skriftlig information. I arbetet krävs också datavana för att du ska kunna dokumentera samt ta del av skriftlig dokumentation i de verksamhetssystem som verksamheten använder i det dagliga arbetet. Allt för att kunna utföra en god och säker omvårdnad.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
