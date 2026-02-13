Undersköterska till Åldersro
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg / Undersköterskejobb / Valdemarsvik Visa alla undersköterskejobb i Valdemarsvik
2026-02-13
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg i Valdemarsvik
Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet.
Verksamhetsområde Stöd och omsorg har cirka 310 medarbetare som arbetar inom socialtjänst, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd till personer med funktionsnedsättning. Vårt uppdrag är omfattande och en viktig del av den samhällsservice vi vill ge våra kommuninvånare.
Är du en person som vill göra skillnad?
Vi söker dig som ska medverka till att kommunens äldre får en trygg och värdig omsorg. Tjänsten är ett vikariat på 75%.
I din roll är du en nyckelperson och det du gör är viktigt för många!
Åldersro som ligger i Gryt, är ett boende med 12 platser för somatiskt sjuka samt för demensvård.
Till Åldersro söker vi nu en ny kompetent och engagerad kollega som vill vara en del av vår verksamhet.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vi strävar efter att bidra till högsta möjliga livskvalitet för våra vårdtagare. Vi vill att individerna som bor på Åldersro ska ha en meningsfull vardag. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig pusselbit i detta arbete.
Arbetsuppgifterna innebär personlig omvårdnad och serviceinsatser, allt utifrån individuella genomförandeplaner.
I arbetet ingår också att vara kontaktperson, vilket innebär att ni planerar stödet och hjälpen tillsammans med enskild individ.
Teamarbete är en stor del av jobbet. Du kommer att arbeta i team tillsammans med rehabpersonal, sjuksköterska och vårt speciella demensteam.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta på ett boende med demensinriktning.
Specialistutbildning i demensvård, äldrevård eller välfärdsteknologi och erfarenhet av att arbeta med BPSD är meriterande.
Du har värme och engagemang för att arbeta med målgruppen. Du har en positiv inställning och ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat och att främja ett gott samarbete.
Vi strävar efter att skapa en så hemlik miljö som möjligt som präglas av lugn och trygghet, därför är det viktigt att du är trygg i din yrkesroll och har god självinsikt och personlig mognad. Du behöver kunna möta varje individs behov genom att ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, är lugn i stressade situationer och ser möjligheter istället för hinder. Vi söker dig som har ett gott bemötande i alla situationer i ditt yrke. Det är också viktigt att du är van vid att samarbeta och även ta egna initiativ.
Förutom ditt brinnande intresse för demensvård vill vi att du har intresse av förändrings- och utvecklingsarbete då detta är en verksamhet som är i ständig utveckling. Vi vill också att du gillar utmaningar och tänker utöver det vanliga.
Du är självgående och kan ta egna initiativ och är bra på att samarbeta med kollegor, anhöriga och andra samarbetspartners, både inom och utom den egna organisationen.
Vi vill att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska då arbetet omfattar många kontaktytor och dokumentation.
Vi förutsätter att du har datorvana och gärna erfarenhet av social dokumentation i verksamhetssystemet Lifecare.
För att kunna anställas i rollen som undersköterska behöver du med din ansökan bifoga bevis för skyddad yrkestitel alternativt ett intyg från din nuvarande arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
ÖVRIGT
Beroende på aktuella arbetsplatsens behov kan det bli aktuellt att viss del av din arbetstid förläggs på en annan arbetsplats inom verksamhetsområdet.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Inför rekryteringsarbetet ha vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300416/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks kommun
(org.nr 212000-0431) Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg Kontakt
Petra Battel petra.battel@valdemarsvik.se 0123 - 19396 Jobbnummer
9740262