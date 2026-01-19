Undersköterska till akutvårdsavdelning 65A2 vikariat
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala
2026-01-19
Verksamhetsområde medicin, hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På AVA vårdar vi patienter som främst har en internmedicinsk diagnos. Vi har 30 vårdplatser fördelat på 5 team. Till oss kommer patienter efter ett initialt omhändertagande på akutmottagningen, alternativt efter vård på intensivvårdsavdelning eller intermediärvårdsavdelning. Vårdtiderna är korta vilket innebär ett högt in- och utflöde av patienter som måste planeras och koordineras. Patienterna har komplexa sjukdomstillstånd, ofta med flera olika sjukdomar samtidigt.
Våra patienter behandlas och övervakas i ungefär i fem dygn. Vi behandlar bland annat patienter med bröstsmärta, hjärtarytmier, hjärtsvikt, infektioner, diabetes, lungembolier och ventromboser. Det är ett omväxlande arbete där du hela tiden möter nya patienter med olika typer av åkommor och arbetstempot är växlande. Vi tror på ett närvarande och coachande ledarskap och att du ska kunna känna dig trygg på din arbetsplats. Det är ett tillåtande arbetsklimat, med högt i tak och där vi arbetar i team. För oss är DU viktig.
Ditt uppdrag
Som undersköterska kommer att ansvara för den basala omvårdnaden för AVA:s patienter och arbeta i team med sjuksköterska, läkare samt arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska gärna med några års klinisk erfarenhet av att arbeta på vårdavdelning, gärna med inriktning mot akutsjukvård. Du har en god vana av att dokumentera i journalsystemet Cosmic. Du värderar ditt uppdrag som undersköterska högt och har patienten i centrum.
Din kompetens
Som person vill vi att du har ett flexibelt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och tycker att höga patientflöden är en spännande och rolig utmaning. Du vågar ta initiativ, är driven, vill utvecklas i din yrkesroll och arbeta i team. Du är noggrann, empatisk och tycker om den nära patientvården. Du sätter patienten i fokus, är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du kan planera och leda den basala omvårdnaden för våra patienter. Du får gärna ha specialintresse för nutrition, sår, palliation etc.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett 6 månaders vikariat på 100% med möjlighet till förlängning. Provanställning kan bli aktuell i samråd med den sökande. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden förläggs till dag- och kvällspass, samt varannan helg. Nattarbete är inte ett krav.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad
Vill du veta mer?
Avdelningschef Carina Vennström, 018-617 10 87, carina.vennstrom@akademiska.se
(carina.vennstrom@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Sandra Gustin, 018-617 08 76, sandra.vangberg@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Julia Zahamtkesh, 018-617 50 96, julia.zahmatkesh@akademiska.se
Facklig kontaktperson Kommunal nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
