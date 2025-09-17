Undersköterska till 101B
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2025-09-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Onkologavdelning 101 B är en slutenvårdsavdelning med vård som utförs dygnet runt årets alla dagar. Här behandlas patienter med olika typer av tumörsjukdomar och vanliga diagnoser är bröstcancer, huvud- och halstumörer, sarkom samt cancer i mag- och tarmkanalen.
Till avdelningen kommer patienter när deras utredning, behandling eller sjukdom kräver inneliggande vård. Det kan gälla behandlingar i form av cytostatika/antikroppsbehandling och olika strålbehandlingar eller att patienterna har exempelvis infektioner eller smärt- och nutritionsproblem. Vi har både akut och elektivt intag. Vårdtiderna för våra patienter skiljer sig från någon dag upp till flera veckor. Vi har ett tätt samarbete med övriga avdelningar/mottagningar inom vårt verksamhetsområde.
Vår verksamhet är i ständig utveckling, både inom den medicinska vården men också i vårt arbetssätt på avdelningen. Vi gillar att utvecklas och ständigt förbättras!
Ditt uppdrag
Som undersköterska på onkologen är du en viktig del i den högspecialiserade vården kring patienterna. Tillsammans med en sjuksköterska ansvarar du för ett vårdlag där du får fokusera på undersköterskeuppgifterna. Vi är en teknikintensiv avdelning och du får utföra sedvanliga undersköterskeuppgifter men har med tid också möjlighet att få delegering i mer högspecialiserade arbetsuppgifter såsom handhava olika sorters drän som exempelvis PTC-katetrar, Ascites- och pleuradrän, hantera sondmat och tillhörande pumpar, trakeostomivård m.m.
Du har ett nära samarbete med läkargruppen och övriga professioner som ingår i teamet kring patienten. Hos oss har du goda möjligheter till utveckling i din yrkesroll, oavsett om du är ny eller erfaren undersköterska.Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erhållit bevis från Socialstyrelsen. Du ska ha tidigare erfarenhet av slutenvård. Meriterande om du har erfarenhet av onkologisk vård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du tycker att det är kul att samarbeta tätt med dina kollegor och eftersträvar en positiv stämning i arbetsgruppen. Du arbetar serviceinriktat och har ett intresse och en vilja att hjälpa andra. Vidare sätter du alltid patienten i fokus och ser helhetsbilden kring denne. Du tar ansvar för din uppgift, arbetar strukturerat samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Vi erbjuder
Tillsvidaretjänst på heltid. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg.
Hos oss får du 3 veckors introduktion som är anpassad utifrån din tidigare erfarenhet och behov.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Julia Larsson, Avdelningschef Tel nr. 018-617 37 60 eller epost julia.larsson@akademiska.se
(julia.larsson@akademiska.se
)Facklig kontaktperson Kommunal nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS760/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9512661