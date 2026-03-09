Undersköterska Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Luleå
2026-03-09
Är du redo för nya utmaningar? Vi söker en undersköterska till Hjärtavdelningen på Sunderby sjukhus. I denna roll deltar du i patientomvårdnaden och arbetet innefattar även provtagning, kontroller, riskbedömningar och dokumentation i journalsystemet. Vi erbjuder möjlighet till egna ansvarsområden och du får vara med och utveckla arbetssätt och rutiner..
Vi sökerNu söker vi dig som är undersköterska och som genomfört kurs i Akutsjukvård. Du ska ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift och du ska ha vårderfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är empatisk, samarbetsinriktad, flexibel och strukturerad. Du har ett professionellt bemötande, arbetar väl i team, anpassar dig till förändrade situationer och planerar ditt arbete på ett ansvarsfullt sätt.
Det här får du arbeta med
Hos oss får du jobba med hjärtpatienter från hela länet i team tillsammans med sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. På avd 46 får du möjlighet till utveckling i din roll som undersköterska
Det här erbjuder vi dig
• Internutbildning inom Kardiologi
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Information om tjänstenTjänsten är en tillsvidare anställning, heltid. Arbetstid är dagtid, kväll och helger. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Johanna Burström johanna.burstrom@norrbotten.se 0920-28 35 99 Jobbnummer
9785145