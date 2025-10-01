Undersköterska/skötare psykiatrisk heldygnsvård
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-10-01
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Psykiatrisk heldygnsvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsområde psykiatri består av psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri.
Verksamheten har totalt cirka 110 medarbetare.
Verksamhetsområdets uppdrag är att ansvara för att ge psykiatrisk specialistvård till vuxna samt att ansvara för att ge vård vid psykisk ohälsa till alla barn och ungdomar till och med 17 års ålder. Psykiatrisk specialistvård ges på mottagning och/eller i hemmet samt vid behov inom heldygnsvården. Verksamheten ska erbjuda en bredd vad gäller både kompetens och utbud, vilket är en utmaning då upptagningsområdet både till ytan och till invånarantalet är relativt litet. Visionen är en gemensam personcentrerad värdegrund som kommer till uttryck i såväl patientmöten som i möten mellan medarbetare och ledare.
På avdelningen finns 18 vårdplatser. Vi som arbetar på avdelningen är en kompetent och positiv arbetsgrupp med erfarna skötare och sjuksköterskor i varierande ålder, yrkeserfarenhet och kulturell bakgrund. Tillsammans arbetar vi för en god och säker patientvård och bra arbetsmiljö. Stort fokus läggs på att göra patienterna delaktiga i sin vård. Vi är måna om att förmedla en humanistisk värdegrund och skapa en god vårdmiljö för våra patienter.
Vi söker tre undersköterskor/skötare, två för rotationstjänstgöring och en för arbete dag/kväll/helg.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Arbetet består av patientsamtal, delta i och initiera aktiviteter med patienterna, utföra omvårdnadsåtgärder, dokumentation i datajournalsystemet TakeCare och sedvanliga praktiska uppgifter på en psykiatrisk vårdavdelning. Arbetet inom psykiatrin utvecklas ständigt och vi strävar hela tiden efter moderna och innovativa arbetssätt. Därför är delaktighet i avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete en självklarhet för våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad skötare eller undersköterska med inriktning mot psykiatri, alternativt har du utbildning vid yrkeshögskola eller dylikt, med inriktning psykiatri. Det är meriterande med utbildning i samtalsmetodik och DBT samt kunskap om arbete med barn och deras familjer.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet. Som person tror vi att du är engagerad, ansvarstagande, noggrann, flexibel och kvalitetsmedveten. I möten med patienter, anhöriga och kollegor är du lyhörd och respektfull. Vi söker dig som har en god samarbets- och kommunikationsförmåga och kan hantera människor i svåra situationer och akuta lägen. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet där ett professionellt och personligt bemötande är väsentligt.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Psykiatrisk heldygnsvård Kontakt
Anders Grundvik, Enhetschef 0498-268706 Jobbnummer
9536095