Undersköterska, Rörelseorganens centrum Umeå
2026-03-30
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum Umeå ansvarar för Ortopedi i norra sjukvårdsregionen, som omfattar de fyra nordligaste länen. Rörelseorganens centrum är indelat i sektionerna Artroplastik och Tumör, Faktum, Trauma och Rygg som alla genomför tusentals patientbesök, behandlingar och operativa åtgärder årligen.
Rörelseorganens centrum, Umeå är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen.
Våra lokaler är nyrenoverade och anpassade för att vår verksamhet ska fungera optimalt. Ortopedens vårdavdelning är en arbetsplats där vi ständigt arbetar med att förbättra och bibehålla en god arbetsmiljö, en arbetsplats där vi bryr oss om varandra och hjälper varandra inom och mellan yrkesgrupperna och har ett öppet klimat mellan medarbetare och chefer.
Vi erbjuder en strukturerad och individuell inskolning och du väljer efter tre månader om du vill arbeta på ett traditionellt AB schema eller på modell 3:3. Ortopedens vårdavdelning är en arbetsplats där vi ser vikten i kompetensutveckling, Du kommer ha möjlighet att gå vår egen ortopediutbildning samt delta i de kontinuerliga internutbildningarna på kliniken. Det finns även möjlighet att auskultera i andra verksamheter.
För att omvårdnadspersonalen ska kunna ha fokus på patienterna arbetar vi med stödfunktioner som: resursfunktion, receptionister, köksbiträde och vårdnäraservice.
Låter detta intressant så ser vi fram emot att träffa dig för att berätta mer om vår verksamhet och även för att vi ska få veta mer om dig. Du är även varmt välkommen att auskultera 1 dag med oss för att se mer av verksamheten.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Som Undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Som undersköterska arbetar du nära patienten och stöttar denne i de funktioner som behöver stödjas men utgår alltid efter att bevara dennes autonomi. Vi arbetar i snabba vårdkedjor, mobilisering och återgång till tidigare liv eftersträvas snabbt efter operation. Som undersköterska utför du i övrigt ordinarie undersköterskeuppgifter för en akutvårdsavdelning så som mobilisering, daglig omvårdnad, kontroll av vitalparametrar, sårvård, provtagning mm.
I dina arbetsuppgifter kommer vissa uppgifter bestå av bemannings- och/Tessa-hantering, omfattning kommer att variera över tid beroende på behov i verksamheten.
Hos oss har undersköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet och ditt arbete bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att hålla samman den dagliga omvårdnaden har vi infört omvårdnadledaren i varje team. Denne följer bla upp arbetsuppgifter och deltar vid rond. Arbetstiden är dag, kväll, helg och natt efter verksamheten behov.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
Du är ansvarsfull och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift och Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, där samarbets- och initiativförmåga, flexibilitet och noggrannhet är egenskaper vi värdesätter. Du är bra på att prioritera vad som är viktigast i stunden och har förmågan att bibehålla fokus på uppgiften.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307730".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Kontakt
Bitr. Avdelningschef
Mikael Schau mikael.schau@regionvasterbotten.se
9826435