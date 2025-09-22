Undersköterska radiologi
2025-09-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Nu har du möjlighet att söka en variationsrik och framåtsträvande roll som undersköterska på Länssjukhuset i Kalmar.
Har du dessutom ett intresse för både människor och teknik får du det bästa av två världar på radiologiska kliniken!
Här har du varierande arbetsuppgifter och rotation inom våra olika sektioner vilket skapar en berikande miljö i din vardag och ger dig en bredd i din kompetens. Som undersköterska är du med vid undersökningar, tar hand om patienterna före och efter, visar dem rätt och ser till att bemöta dem på bästa sätt. Arbetet på kliniken präglas av tätt samarbete med kollegorna på kliniken.
Efter en gedigen introduktion kommer du arbeta på ett rullande schema; dag, kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av hälso- och sjukvård, och i synnerhet av radiologi.
Du verkar utifrån regionens värdegrund genom att agera öppet, engagerat och kunnigt. Du bemöter människor med empati och vänlighet, är flexibel och kan hantera snabba tempoväxlingar. Det gäller både i mötet med patienter och i samarbetet med kollegor. Du värdesätter gott samarbete och är mån om att bidra till arbetsglädje och trivseln på arbetsplatsen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering kommer vi arbeta med löpande urval och tillsättning, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
Radiologiska kliniken är en mellanstor klinik som ger möjlighet till både bredd och specialisering inom våra olika professioner. Vi är drygt 100 medarbetare som på olika sätt bidrar för att utveckla och förvalta ny kunskap inom de olika undersökningar vi erbjuder, både akuta och elektiva. På kliniken arbetar läkare, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Kliniken bemannas alla dagar i veckan och du kommer schemaläggas dag, kväll och helg.
Tillsammans skapar vi en arbetsplats med stort engagemang och delaktighet, där alla ges möjlighet att vara med och påverka. Vi kombinerar ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Vi ser att tekniken som finns inom vårt område hela tiden utvecklar oss och skapar stora möjligheter för våra medarbetare att utvecklas med den.
Verksamheten utvecklas ständigt och ny teknik integreras i arbetet. Vi arbetar i en modern maskinpark med CT, slätröntgen, MR, angiografi, ultraljud och genomlysning. Ett arbete pågår för att få PET-CT på plats till 2026 och en utökning av MR diagnostiken pågår också.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Robin Hamrin, avdelningschef 010-3581302 Jobbnummer
9519134