Undersköterska Östermalm Hemtjänst
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta i en verksamhet som erbjuder hemtjänstinsatser till seniorer boende på östermalm,norrmalm och kungsholmen
Service and Care Hemtjänst bedrivs av en ledning som har mångårig erfarenhet inom vård och omsorg där vi inte bara sätter våra kunder i fokus utan även våra fantastiska medarbetare som vill göra skillnad och har hjärtat på rätt plats. Vi har tre utförar kontor geografiskt placerade för att våra medarbetare ska ha nära till sina kunder.
Här jobbar vi tillsammans, alla i teamet är lika viktiga för att våra kunder ska få bästa möjliga omvårdnad. Vi litar på varandra och har roligt ihop, det ger oss energi och stärker gemenskapen.
Vi växer och söker därför just nu dig med stort engagemang ,samarbetsförmåga samt vilja att göra ditt yttersta för våra kunder.
Vidare ser vi att du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från socialstyrelsen.
Tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg såsom hemtjänst, äldreboende eller personlig assistans är meriterande.
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett krav.
Arbetstid att välja mellan
• Tillträde snarast (enligt överenskommelse)
• Dagtjänstgöring 7:30-16:00
• kvällstjänstgöring 16:00-22:00
• Helger Dag och kväll
• Tillsvidare anställning erbjudes (vi tillämpar provanställning)
Varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka ditt CV samt personligt brev tillnadia@serviceandcare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: nadia@serviceandcare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Service and Care Stockholm AB
(org.nr 559164-9305)
114 56 STOCKHOLM Jobbnummer
