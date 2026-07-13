Undersköterska, Operationsavdelning 3, AnOpIva, Umeå
Region Västerbotten, An op iva Umeå / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-07-13
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom kliniken för anestesi, operation och intensivvård bedrivs akut och planerad operationssjukvård, anestesi, postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå i nära samverkan och i samarbete med övriga kliniker i länet. Kliniken ansvarar också för luftburen intensivvård i norr samt att bedriva forskning, utveckling och undervisning.
På Operation 3 jobbar vi med högspecialiserad cancerkirurgi och kärlkirurgi. Övre-gastrokirurgi som pancreas-, lever- och esofagusresektioner. Colo-rectalkirurgi, gynekologi, urologi och endokrinkirurgi så som bröst och thyreoideaoperation. Avancerad kärlkirurgi så som bukaorta och carotiskirurgi. Flera operationer från de nämnda specialiteterna utförs via robotassisterad operationsteknik. Vi ansvarar även för organdonation och multitrauma.
Operation 3 i Umeå söker nu en undersköterska. Varje dag jobbar vi tillsammans i tvärprofessionella team samt över avdelningsgränserna för att rädda, förbättra och förlänga liv. Det är en utmanande uppgift som vi tar oss an tillsammans. Att trivseln och teamkänslan är hög är avgörande både för såväl patienterna som för vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med den målbild som vi gemensamt tagit fram;
Genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.
För att underlätta balansen mellan arbete och fritid har du hos oss möjlighet att ingå i en arbetstidsmodell som möjliggör mer tid för återhämtning samt att du är delaktig i planeringen av arbetspassen. Vårt aktiva arbete med värderingar har resulterat i gott klimat, vilket syns i de medarbetarenkäter som genomförs. Vi är stolta över vår arbetsplats och vårt uppdrag.
Tjänsterna är längre tidsbegränsade anställningar med anledning av studieledigheter.
Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll? Sök då till oss!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Som undersköterska inom Operation har du en nyckelfunktion inne på salen. Arbetet innebär ett nära samarbete med narkossjuksköterska, operationssjuksköterska, anestesiolog och kirurg. Undersköterskan förbereder salen inför operation och iordningställer salen efter operationen tillsammans med de övriga i operationsteamet. Under operationens gång fungerar undersköterskan som operationssköterskans högra hand. I rollen ingår även handledning av studenter då Norrlands universitetssjukhus är ett utbildningssjukhus. Arbetet som undersköterska är ett varierande och lärorikt yrke där arbetstempot kan skifta från lugna situationer till mer akuta situationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med betyg i akutsjukvård samt gärna med specialistkurs inom operation, anestesi och intensivvård. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom operation och inom annan akut sjukvård. Du har god teknisk grundförståelse och ser det som en spännande utmaning att dra nytta av våra tekniska hjälpmedel.
Som person ser vi att du har en god samarbetsförmåga, är flexibel i tanke och handling samt har förmåga att fatta snabba beslut. Du har ett driv att bidra till utvecklingen av verksamheten. Vi ser också att du aktivt medverkar till en god arbetsmiljö och bidrar till trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Skicka gärna in din ansökan redan idag, vi jobbar löpande med urval och intervjuer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
umeå (visa karta
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901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, An op iva Umeå Kontakt
Biträdande avdelningschef
Anna K Löfgren anna.k.lofgren@regionvasterbotten.se 090-785 11 43 Jobbnummer
10000664