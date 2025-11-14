Undersköterska/omvårdnadsassistent provtagningen
2025-11-14
Vill du jobba på laboratoriemedicin med nära vård och för våra medborgare och patienters bästa? Gillar du som vi att möta människor samt utföra provtagningar och genom det bidra till snabba, kvalitetssäkrade provsvar åt remittenterna? Då är det här jobbet för dig!
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Patientnära laboratoriemedicin (PNL) är en av specialiteterna inom den laboratoriemedicinska verksamheten i Region Östergötland. Vi bedriver en väl utvecklad verksamhet där arbetsmiljön kännetecknas av ansvar, tillit och delaktighet. Vi finns på de flesta av Östergötlands vårdcentraler, samt på provtagningsenheterna på Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset. Inom PNL arbetar idag runt 100 medarbetare. Biomedicinska analytiker, biologer, undersköterskor och laboratorieinstruktörer är några av de yrkeskategorier som är representerade.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta på provtagningsenheten på Vrinnevisjukhuset i Patientnära laboratoriemedicin Öster (PNL Öster) som är en del i det viktiga första ledet i vår laboratorieverksamhet där vi ansvarar för att ta ven- och kapillärprovtagningar samt övervakad urinprovtagning på patienter från olika vårdcentraler och mottagningar.
Arbetsgrupp
Vi erbjuder nu en visstidsanställning på provtagningsenheten Vrinnevisjukhuset, vikariat för föräldraledig fram till 31 augusti 2026. Du kommer arbeta tillsammans med och ingå i ett mindre team bestående av en ytterligare kollega på provtagningen. Arbetstiderna hos oss är förmånliga då vi enbart arbetar dagtid, vardagar måndag till fredag, ej helgdagar eller röda dagar.
Om dig
Du är utbildad undersköterska med dokumenterad erfarenhet av provtagning.
Baskrav för anställning av undersköterska:
• Godkänd gymnasieutbildning lägst 2250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande
• För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning motsvarande lägst 1400 poäng
inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
• Betygskriterier: Lägst betyget E i samtliga kurser (godkänd).
• Önskvärt är ett utfärdat diplom från certifierad utbildning via Vård- och Omsorgscollege, gäller både ungdoms- och vuxenutbildningen.
Du har dokumenterad erfarenhet av provtagning och gärna även av enklare analysarbete och lab-datasystem sedan tidigare. Du har vana av Cosmic och arbete i tidbok. Vi lägger även stor vikt vad gäller dina personliga egenskaper.
Vårt arbete genomsyras av kvalitet och patientsäkerhet vilket ställer höga krav på mycket goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift, för exempelvis kommunikation mellan dig och patient för information och instruktioner samt även för den egna kunskapsinhämtningen i form av metodbeskrivningar och utbildningar för att erhålla de kompetensbevis som krävs för arbete hos oss. Du använder dina kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet.
Se baskrav för anställning av undersköterska:http://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=5790
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Som person är du social, serviceinriktad, flexibel och gillar att möta och hjälpa människor. Du arbetar efter uppsatta riktlinjer och rutiner och arbetar strukturerat, är kvalitetsmedveten och noggrann samt har förmågan att kunna prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi förväntar oss att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer och har en god samarbetsförmåga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
